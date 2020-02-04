04.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:01

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'ndan iş dünyasını buluşturan davet

Temel ELCİVAN, KÖLN (DHA) - Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı (ISM 2020) vesilesiyle Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, başkonsolosluk resmi konutunda, iş insanlarını bir araya getiren bir davet verdi.

Davette, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, yönetim kurulu üyeleri, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rainer Ptok, Köln ve Bonn Sanayi ve Ticaret Odası Uluslararası Pazarlar ve Şirket Teşvikleri Genel Müdürleri, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde faaliyet gösteren Türk iş insanları, kuruluş temsilcileri ve Türk Alman meslek odaları temsilcileri hazır bulundu.

Etkinlikte, bir konuşma yapan Köln Başkonsolosu Erciyes, 'Öncelikle kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifa dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu davetle temel amacımız, siz iş insanlarımızı bir araya getirmek. İHBİR öncülüğünde birçok Türk firması ISM 2020 Fuarı'na katıldı, bunu da bir vesile bilerek buradaki iş insanlarımızı, Alman iş insanlarını, Köln ve Bonn meslek oda temsilcilerini bir araya getirmek istedik. Bunu yaparken de, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde görev yapan diğer üç başkonsolosumuz aramızda, zaten son dönemlerde benzer iş toplantılarını bölgedeki dört başkonsolosluklar olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Dört başkonsolos olarak ortak toplantılarla bir araya gelerek, esasen iş insanlarımıza, iş camiasına verdiğimiz önemi göstermektedir. Bulunduğumuz eyalet, başlı başına dünyanın en önemli ekonomisini elde tutan bir bölge. Bu da bizler için oldukça önemli. Dolasıyla başkonsolos arkadaşlarıma, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve yönetici arkadaşlarına, iş camiasından Türk Alman dostlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim' dedi.

'ISM'İN ÖNEMLİ BİR ÜLKESİYİZ'

Davette bir konuşma yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, şunları söyledi, 'ISM 2020 Fuarı, 76 ayrı ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve birlerce ziyaretçisi olan dünyaca ünlü bir fuar. İHBİR olarak böylesine bir fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Üretici ve ihracatçı firmalarımız da aynı şekilde fuardan memnunlar ve önemli iş bağlantıları kuruyorlar. Biz, bu fuarı dünyaya açılan bir kapı olarak görüyoruz, İHBİR olarak ta çok desteğimiz var fuara. Fuarın önemli bir ülkesiyiz, hem katılım sayısı olarak, hem de fuarda kullandığımız alan itibariyle fuarında önemsediği bir ülkeyiz. Biz ne kadar ISM'i önemsiyorsak, ISM de o kadar bizleri önemsiyor. Sanıyorum gelecek yıl, çok daha modern ve büyük bir salon yapılacak ve orada bize de yer verecekler. Bu yöndeki taleplerimiz karşılık buldu, gelecek yıl daha büyük bir alanda olacağız. İHBİR olarak yaklaşık 1800 üyeye sahibiz, bu 1800 firma Türkiye'nin en önemli gıda firmaları. Dünyanın 205 ülkesine ihracat yapan önemli firmalarımız var. Bu yönüyle de önemli bir birliğiz?.

Davette ayrıca Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz birer selamlama konuşması yaparken, Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya da, Türk iş camiasının bölgedeki konumu ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Rainer Ptok davetlilere, Türkiye'nin ekonomideki yerini anlatan bir sunum yaptı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu