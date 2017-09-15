Türkiye'nin İmajına Destek Vermek İçin Tenis Kortunda Gösteri Maçı Yaptılar

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, genç tenisçilere destek vermek amacıyla korta çıktılar



Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün (TED) 69. kez düzenlediği American Express İstanbul Challenger turnuvasında bu yıl bir ilk yaşandı.



QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, İstanbul Challenger'ın son şampiyonu ve bu senenin seribaşı ismi Tunuslu Malek Jaziri ile, Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ve partneri olan kariyerinde 50 numaraya kadar yükselmiş Litvanyalı tenisçi Ricardas Berankis ile özel maçta karşılaştı.



TED Vakfı yararına genç tenisçilere destek vermek amacıyla Limak Kortu'nda oynanan kısa set gösteri maçını Ömer Aras-Jaziri ikilisi Faik Açıkalın-Berankis çifti karşısında 4-3 kazandı.



"TENİS TÜRKİYE'NİN İMAJINI ÇOK YÜKSEKLERE ÇIKARACAK BİR SPOR"



Yapılan karşılaşma öncesi DHA'ya özel açıklamalarda bulunan QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras "Tenis Türkiye'nin imajını çok yükseklere çıkaracak bir spor" dedi. Malek Jaziri ile birlikte Yapı Kredi



CEO'su Faik Açıkalın ve Ricardas Berankis'e karşı maça çıkan Aras"Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey oluyor kulüpte. Biz bunu genç tenisçilerin yetişmesi için fon toplamak adına yapıyoruz. Bu bir dostluk maçı. bu maçın kazananı yok ama keyifli, güzel bir maç yapacağımızı tahmin ediyorum. Karşı tarafta Faik Bey var o benden genç dolayısıyla avantajları var" diye konuştu.



Spora yapacakları katkıların devam edeceğini belirten Ömer Aras "Şu anda Fenerbahçe ve Trabzon sponsorlukları çok önemli sponsorluklar. Ayrıca tenis konusunda bir takım sponsorluklarımız oldu. Turnuvalar düzenliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Türk futboluna ve basketboluna olan katkımızın aynı şekilde diğer alanlara özellikle tenise de kaymasını arzu ediyoruz. Tenis'in Türkiye'de gençlere yönelik daha çok gelişmesi lazım. Çok daha fazla gelişmesi lazım. Çok centilmence bir spor ve Dünya'da Türkiye'nin imajını çok yükseklere çıkaracak bir spor. Onun için hem zevk alıyorum hem de bu işi desteklemek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.



"GENÇ TENİSÇİLERİN YETİŞMESİ İÇİN BİR İMKAN YARATABİLECEKSEK NE MUTLU BİZE"



Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın ise bu özel karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Genç tenisçilerin yetişmesi için bir imkan yaratabileceksek ne mutlu bize" açıklamasında bulunurken, maç için ise heyecanlı olduğunu belirtti. Faik Açıkalın"Benim için alışılmadık bir şey. Heyecan oldu. Ömer Bey'den geldi teklif. Ben de severek kabul ettim. Özellikle genç tenisçilerin yetişmesi için bir imkan yaratabileceksek ne mutlu bize yaklaşımıyla. Aslında burada önce TED'i ve yönetimini kutlamak lazım. Çok uzun süredir devam eden bir turnuva bu challenger turnuvası. Hakikaten TED tenisin en önemli okullarından birisi. Hem performansta hem amatörde hem de veteranda son derece bayrağı üste yukarılara taşıyor. Dolayısıyla o çerçevede aslında biz Yapı Kredi olarak kültür ve sanat bankasıyız. Dün de binamızın açılışını yaptık. Fakat sporda toplumu bir arada tutan, daha ileri götüren tutkallardan birisi. Benim de şahsi olarak merakım olduğu. Böyle bir teklif geldiğinde kabul ettim."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ömer Aras açıklamalar



-Faik Açıkalın açıklamalar



-Maçtan detaylar



-Genel detaylar



HABER: Sercan SAPANATAN - KAMERA: Serhan TÜRK - FOTO: Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, -