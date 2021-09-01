Türkiye'nin İlk Yerli Video Laringoskopi Cihazı Piyasaya Sunuldu

Gazi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Technomedicare firması tarafından geliştirilen ve Scoper ismi verilen Türkiye'nin ilk yerli video laringoskopi cihazı hastanelerin kullanımına sunuldu.

Gazi Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Technomedicare firması tarafından geliştirilen ve Scoper ismi verilen Türkiye'nin ilk yerli video laringoskopi cihazı hastanelerin kullanımına sunuldu.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Orhan Çınar tarafından 2017 yılında kurulan ve Gazi Teknopark bünyesinde cihaz, yazılım projeleri üreten, eğitim ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerine devam eden Technomedicare'nin geliştirdiği Scoper'ın, uluslararası piyasalarda da ses getirmesi bekleniyor.

Technomedicare firmasının kurucusu Prof. Dr. Orhan Çınar, Scoper'ın ilk yerli video laringoskopi cihazı olmasının yanı sıra uluslararası arenada da ses getirecek birçok üstün özelliğe sahip bir cihaz olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Orhan Çınar, Scoper'ın hikayesini anlatırken "Öncelikle 13 yıl öncesinden başlayan bir hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 2008 yılında Türkiye'ye gelen ilk video laringoskopi cihazlarından birini kullanmış ve ülkemizde de üretilmesinin hayalini kurmuştum. Aradan geçen yıllar içinde bu cihazlarla ilgili birçok bilimsel çalışma ve derleme yazdım. Ayrıca hava yolu kurslarında da video laringoskopi cihazlarının eğitimlerini verdim. Scoper, tüm bu deneyimlerin sonucunda bir grup hekim ve mühendis arkadaşımın özverili ekip çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Hasta ve hekimlerimize, ülkemize fayda sağlayacak bir ürün olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çınar, "Scoper'ın marka ve patent başvurularını yaptık, yetişkinler için tek tip blade ile satış sürecini başlattık. Kısa zamanda çocuk ve yenidoğanlar için uygun boyda bladelerini de üretmeyi hedefliyoruz. KOSGEB desteği ile yürüttüğümüz ARGE projemizle, Scoper'a teletıp-uzaktan destek ve endoskopik stile özelliklerini de kazandırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yurt dışına açılmak ve uluslararası arenada video endoskopik sistemler konusunda ileri teknolojiler üretebilen bir firma olmak" diye konuştu.

Scoper video laringoskopi cihazının ayırt edici en önemli özelliklerinden birisi, android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlarla kullanılabilir olmasıdır. Hastaneler için monitör maliyetinin azaltıldığı tak-çalıştır sistem, doktor ve paramediklere de bireysel olarak cihazı kendi mobil cihazları ile kullanabilme özgürlüğü sunuyor. Cihazın blade kısmı, hafif ve dayanıklı bir malzeme olan titanyumdan imal edilmiş. Cihaz, kullanımı kolaylaştıran zarif ince ve özgün bir tasarıma sahip. Yüksek çözünürlüklü kamerası, dual LED teknolojisi, buğu önleyici sistemi ile uluslararası arenadaki rakip ürünlerden eksiği bulunmuyor. Hastaneler için mobil ünite, ambulanslar için ise taşıma çantası aksesuarları ile kullanıcı konforu için tüm detaylar düşünülmüş durumda. İşlem sırasında fotoğraf çekme ve video kayıt alabilme özelliği olan cihazda, bu görüntüleri ekran üzerinde tekrar oynatma ve USB'ye aktarma özellikleri de mevcut. Cihaz ile ilgili detaylı teknik bilgilere de www. scop-er. com adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Habermetre