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Polisler taraftarı copladı, ülke karıştı

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Polisler taraftarı copladı, ülke karıştı
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Elche-Barcelona maçı öncesinde Katalan bağımsızlık bayraklarının alınmasıyla başlayan gerilim sert polis müdahalesine dönüştü. Bir Barcelona taraftarının copla vurularak yere düşürüldüğü görüntüler tepki çekerken, Barcelona müdahaleyi kınadı ve Ulusal Polis hakkında iç inceleme başlatılacağı açıklandı.

  • İspanya'da Elche ile Barcelona arasındaki maç öncesinde polis, Katalan bağımsızlık bayrağı 'estelada' taşıyan Barcelona taraftarlarına copla müdahale etti.
  • Barcelona, taraftarlarına 'haksız güç kullanıldığını' savunarak polis müdahalesini kınadı.
  • Ulusal Polis, olaylarla ilgili gizli idari inceleme başlatacağını bildirdi.

İspanya'da Elche ile Barcelona arasında oynanan karşılaşma öncesinde Martinez Valero Stadı çevresinde gerginlik yaşandı.  Polis ekipleri, bazı Barcelona taraftarlarının taşıdığı ve "estelada" olarak bilinen Katalan bağımsızlık bayraklarını aldı. Bunun üzerine taraftarlarla polis arasında arbede çıktı.

TARAFTARI COPLADILAR

Yaşananlara ilişkin görüntülerde polislerin bir Barcelona taraftarına sert şekilde müdahale ettiği görüldü. Polislerden birinin copla vurduğu taraftar, aldığı darbelerin ardından yere düştü.

BARCELONA'DAN SERT TEPKİ

Barcelona, yaşananların ardından yaptığı açıklamada taraftarlarına karşı "haksız güç kullanıldığını" savunarak polis müdahalesini kınadı. Yaşananlar kısa sürede siyasi tartışmaya da dönüştü. Junts, ERC ve CUP, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'dan açıklama yapılmasını ve sorumluların belirlenmesini istedi.

POLİS HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILACAK

Katalonya'daki merkezi hükümet temsilcisi Carlos Prieto'nun Valencia'daki mevkidaşı Pilar Bernabé ile görüşmesinin ardından Ulusal Polis'in olaylarla ilgili "gizli idari inceleme" başlatacağı bildirildi. Bernabe, inceleme sonucunda olayların ayrıntılarının ortaya çıkarılacağını ve gerekli kararların alınacağını belirtti.

PUIGDEMONT DA DEVREYE GİRDİ

Junts lideri Carles Puigdemont, yaşananları Katalan kimliğine yönelik bir tutum olarak nitelendirdi. Partinin Kongre Sözcüsü Míriam Nogueras da müdahaleden sorumlu kişilerin hesap vermesini istedi.

ERC Genel Sekreter Yardımcısı Elisenda Alamany ise müdahalenin ideolojik gerekçelerle gerçekleştirildiğini öne sürerek olayın temel haklar ve orantılılık açısından soruşturulması çağrısında bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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