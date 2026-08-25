Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisinin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa'da sokakta eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ş.G.'yi (41), hayatını kaybetti.

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre H.S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ş.G.'yi taksiyle takip edip sokak ortasında silahla yaralamıştı. Daha sonra bir işyerine girerek kendi başına silah dayayan H.S., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

Hastaneye kaldırılan Ş.G.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı