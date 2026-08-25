Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik merkezlerinden Nemrut Dağı’nda, yaklaşık 20 santimetre büyüklüğündeki endemik dev çekirgeleri kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi suçüstü yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 16 dev çekirge doğaya bırakılırken, kaçakçılara toplam 1 milyon 400 bin lira idari para cezası kesildi.

Adıyaman’ın tarihi ve doğal zenginlikleriyle tanınan Nemrut Dağı bölgesinde dev bir biyokaçakçılık operasyonuna imza atıldı. Bölgede doğal olarak yaşayan ve nadir bulunan Saga Ephippigera türü etçil dev çekirgeleri topladıkları tespit edilen yabancı uyruklu iki şüpheli, güvenlik ve muhafaza ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

16 DEV ÇEKİRGE KURTARILIP DOĞAYA SALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında el konulan 16 adet dev çekirge koruma altına alındı. Sağlık kontrolleri yapılan ve yaklaşık 20 santimetrelik boylarıyla dikkat çeken canlılar, yeniden doğal yaşam alanlarına salındı. Kaçakçılık girişiminde bulunan iki yabancı uyruklu kişiye ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten toplam 1 milyon 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR? İŞTE 3 TEMEL NEDEN

Biyokaçakçıların hedefi haline gelen endemik türlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğretim Görevlisi Ergun Bacak, bu çekirgelere olan ilginin 3 ana nedene dayandığını belirtti:

Akademik Çalışmalar: Yurt dışındaki araştırmacılar, Türkiye'ye özgü bu özel böcek türünü bilimsel yayınlarına konu etmek amacıyla topluyor.

İlaç ve Biyoteknoloji Sektörü: Zorlu iklim koşullarında yaşayabilen bu canlıların ürettiği özgün kimyasal bileşiklerin; kanser tedavisi, antibiyotik ve ağrı kesici araştırmalarında kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Karaborsa ve Koleksiyonculuk: Nadir türlerin canlı ya da kurutulmuş halleri, yurt dışındaki özel koleksiyonerlere karaborsada binlerce euro veya dolara varan fiyatlarla satılabiliyor.

KORKUTUCU AMA ÇİFTÇİ DOSTU: ZEHİRSİZ VE ETÇİL

Görünüşüyle ürkütücü bulunan Saga Ephippigera türü, aslında tarım için son derece faydalı ve zehirsiz bir canlı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yaşayan bu etçil tür, tarım ürünlerine zarar veren küçük böcek ve haşerelerle beslenerek ekolojik dengeyi sağlıyor. İnsana karşı saldırgan olmayan ve sadece sıkıştırıldığında savunma amacıyla ısırabilen çekirgelerin doğal biyolojik mücadelenin kilit bir parçası olduğu vurgulanıyor.

UZAK DOĞU KÜLTÜRÜ VE BEREKET SİMGESİ

Çekirgelere olan ilgide kültürel etkenler de rol oynuyor. Özellikle Çin kültüründe Tang Hanedanlığı'ndan bu yana bolluk ve bereketin simgesi kabul edilen çekirgeler; geleneksel tıp, alternatif protein kaynağı ve böcek dövüşü geleneklerinde kullanılıyor. Nemrut Dağı’ndaki devasa boyutlu türlerin bu kültürel taleple birleşmesinin, bölgeyi kaçakçıların hedefi haline getirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com