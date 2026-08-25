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Nijerya’daki bu köyde kadınlar başka erkekler başka dil konuşuyor

Nijerya’daki bu köyde kadınlar başka erkekler başka dil konuşuyor
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Nijerya’nın güneyindeki Cross River eyaletinde yaşayan Ubang topluluğu, dünyada oldukça nadir rastlanan bir dil geleneğini sürdürüyor. Aynı köyde yaşayan kadınlar ve erkekler, su, taş, keçi gibi günlük nesneler ile bazı eylemler için farklı kelimeler kullanıyor. Buna rağmen taraflar birbirlerinin söylediklerini rahatlıkla anlayabiliyor.

  • Nijerya'nın Cross River eyaletindeki Ubang topluluğunda kadın ve erkekler, aynı dil bilgisi kurallarını kullanmalarına rağmen su, taş, keçi gibi bazı nesne ve eylemler için farklı kelimeler kullanıyor.
  • Ubang'da erkek çocuklar ilk olarak annelerinden kadınlara ait kelimeleri öğreniyor ve yaklaşık 10-11 yaşında babalarıyla daha fazla vakit geçirmeye başlayınca erkeklere özgü kelime dağarcığını benimsiyor.
  • Ubang'daki sistem iki ayrı dil değil, aynı dilin cinsiyete göre farklılaşan iki konuşma biçimi olarak değerlendiriliyor ve kadınlar ile erkekler birbirlerinin kullandığı ifadelerin anlamını biliyor.

Nijerya’nın Cross River eyaletinde bulunan Ubang topluluğunun sıra dışı dil geleneği, kadın ve erkeklerin farklı kelime dağarcıklarına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Dışarıdan bakıldığında iki farklı dil konuşuluyormuş izlenimi veren sistem, aslında aynı dilin içerisinde kadınlara ve erkeklere özgü iki ayrı kelime grubundan oluşuyor.

AYNI NESNEYE İKİ FARKLI KELİME KULLANIYORLAR

Ubang’da kadınlar ve erkekler aynı dil bilgisi kurallarını kullanıyor. Ancak günlük yaşamda karşılaşılan bazı nesnelerin ve eylemlerin adları konuşanın cinsiyetine göre değişebiliyor.

Su, taş, keçi ve çeşitli günlük eylemler için kadınların kullandığı kelime ile erkeklerin kullandığı kelime farklı olabiliyor. Buna rağmen kadınlar erkeklerin, erkekler de kadınların kullandığı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyor.

Bu nedenle Ubang’da birbirini anlamayan iki ayrı dil bulunduğunu söylemek doğru değil. Guardian'da yer alana habere göre, sistem, daha çok aynı dilin cinsiyete göre farklılaşan iki konuşma biçimi olarak değerlendiriliyor.

ERKEK ÇOCUKLAR ÖNCE KADINLARIN KELİMELERİNİ ÖĞRENİYOR

Ubang’daki dil geleneğinin en ilginç bölümlerinden biri çocukluk döneminde ortaya çıkıyor.

Çocuklar ilk konuşmayı çoğunlukla annelerinden öğrendiği için kız ve erkek çocuklar küçük yaşlarda kadınlara ait kelimeleri kullanarak büyüyor.

Erkek çocukların yaklaşık 10 veya 11 yaşına geldiklerinde babaları ve köydeki diğer erkeklerle daha fazla vakit geçirmeye başlamasıyla konuşma biçimleri de değişiyor.

Bu süreçte erkek çocuklar kadınlara özgü sözcüklerin yerine erkeklerin kullandığı kelime dağarcığını benimsemeye başlıyor. Geçişin ergenlik döneminde büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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