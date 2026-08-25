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Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi

Lyon'da Fenerbahçe korkusu! Yüzlerce taraftarın bileti iptal edildi
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Lyon-Fenerbahçe rövanşı öncesinde Fransız ekibi tribünlerde geniş güvenlik önlemleri almaya başladı. Lyon tribünlerinden bilet aldığı belirlenen Fenerbahçeli taraftarlara ait en az 437 biletin iptal edildiği belirtilirken, karşılaşma Fransa'da yüksek riskli maç kategorisine alındı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon'a konuk olacağı kritik mücadele öncesinde Fransız ekibi tribünler için önlemlerini artırdı. Lyon tribünlerinden bilet aldığı belirlenen Fenerbahçeli taraftarlara ait en az 437 biletin iptal edildiği öne sürüldü.

TÜRK TARAFTARLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı Lyon ile 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da karşı karşıya gelecek. Le Progres'in haberine göre Lyon yönetimi, rövanş öncesinde Fenerbahçeli taraftarların Groupama Stadyumu'nda sayısal üstünlük sağlamasının önüne geçmek için harekete geçti. Fransız kulübünün stadyumun büyük bölümünün Lyon taraftarlarıyla dolmasını istediği ve özellikle yasa dışı bilet satışlarının önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

437 BİLET İPTAL EDİLDİ

Alınan önlemler kapsamında Lyon taraftarlarına ayrılan tribünlerden bilet satın aldığı tespit edilen Fenerbahçeli taraftarların biletlerinin iptal edildiği aktarıldı. Haberde şu ana kadar en az 437 biletin iptal edildiği belirtildi.

2017'DEKİ BEŞİKTAŞ MAÇINI UNUTMADILAR

Lyon cephesindeki endişenin nedenlerinden birinin de 13 Nisan 2017 tarihinde Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar olduğu ifade edildi.

YÜKSEK RİSKLİ MAÇ İLAN EDİLDİ

Fransız ekibinin benzer olayların yeniden yaşanmaması için rövanş öncesinde güvenlik tedbirlerini artırdığı kaydedildi. Lyon- Fenerbahçe karşılaşması, Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi (DNLH) tarafından da yüksek riskli maç kategorisine alındı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırecep:

korkunun ecele faydasi yok

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