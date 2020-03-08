TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SİSMOGRAF METRESİNE PATENT ALINDI DOĞA Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, 15 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye'nin ilk yerli sismometresinin imal edildiğini ve buna patent aldıklarını söyledi.

DOĞA Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, 15 yıllık bir çalışma sonunda Türkiye'nin ilk yerli sismometresinin imal edildiğini ve buna patent aldıklarını söyledi.

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, Marmara Bölgesi'nde çok sayıda yerel yönetim ile işbirliği yaparak kurdukları deprem izleme istasyonlarında kullanılan sismometre (yerkabuğunda oluşan dalgalanmaları ölçmek için kullanılan aygıt) kullanılır. Cihazlarını Türkiye'de üretebilmek için 2005 yılından bu yana çalıştıklarını anlattı. Çeşitli bilim insanları ile yakın çalışmalar yaptıklarını belirten Fuat Agalday, 'Sahaya kurduğumuz 60 kadar deprem tahmin istasyonlarındaki cihazlar yerli olarak Türkiye'de imal edildi. Türkiye, depremleri kaydeden cihazları yurt dışından satın alıyor. İmal ettiğimiz Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismometresinin patenti de alındı. İstasyonda kullanılan diğer cihazların patentleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından alınmıştır. Bu konuda halen TÜBİTAK ile de çalışıyoruz. Onlar da bu konuda yayın yapacak. DOHAD'ın kurduğu 60 kadar deprem izleme istasyonunda yerli olarak üretilmiş sismometre cihazını kullanıyoruz dedi.

YÜZDE 80-90 BAŞARI ELDE ETTİK

Patentini aldıkları Türkiye'nin ilk yerli sismometresinin maliyetinin 5 bin dolar olduğunu kaydeden Agalday, Depremden önce yerdeki değişimleri alan duyargamız da 15 yıllık bir çalışma sonucu imal edilmiş ekipman grubu arasında. İthal edilen cihazların teki 10 bin dolara yakın. Patentini aldığımız Türkiye'nin ilk yerli sismometresinin bize maliyeti 5 bin dolar. 17 yıldan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda Marmara Bölgesi'nde Silivri, Beylikdüzü ve Avcılar'ın da bulunduğu 60 noktada deprem izleme istasyonlarında yüzde 80-90 oranında başarı elde ettik şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA