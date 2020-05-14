Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: "Fırsat verilip olanaklar sağlandığında... Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: "Fırsat verilip olanaklar sağlandığında yapamayacağımız şey yok" Türkiye'nin ilk engelli Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Engelliler konusu eşit hak, eşit yaşam meselesi bizim için.

Türkiye'nin ilk engelli Belediye Başkanı Hançerli: "Fırsat verilip olanaklar sağlandığında yapamayacağımız şey yok"

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk engelli Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Engelliler konusu eşit hak, eşit yaşam meselesi bizim için. Engelliler çıkıyor belediye başkanı da oluyor, bilim insanı da oluyor. Fırsat verilip olanaklar sağlandığında yapamayacağımız şey yok. En güzel örneklerden biri benim" açıklamasında bulundu.

Avcılar'da yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak ve keyifli zaman geçirmesini sağlayacak Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi çalışmalarında artık sona gelindi. Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde yer alan merkezin, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet vermesi planlanıyor. Merkez aynı zamanda engelli dernekleri için sivil toplum birimi olarak da hizmet verecek. Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hançerli; Engelli Kompleksi'nin içerisinde eğitim sınıfları, sivil toplum birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı sahne, büyük bir sergi alanı, bina çevresinde yaklaşık 4 dönümlük peyzaj alanın içerisinde çocuk parkı, hobi bahçesi, spor ve etkinlik alanlarından oluştuğunu belirtti.

"Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz çok önemli yol kat ettik"

Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nin korona virüs salgını dolayısıyla haziran ortasına doğru hizmet vermeye başlayacağını belirten Başkan Hançerli "10-16 Mayıs Engelliler Haftasını bu yıl korona virüs nedeniyle biraz farklı etkinlikler ile gerçekleştiriyoruz. Engelliler Haftasında genelde engellilerin sorunlarını dertlerini daha kolay kamuoyu önünde sunabildiğimiz ve karşılık bulabildiğimi bir dönem. Biz normalde bu Engelli Merkezini bu hafta açmayı planlamıştık ancak malum korona virüs sebebiyle biraz ertelemek zorunda kaldık. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz çok önemli yol kat ettik. Engelliler için Avcılarda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" açıklamasına yer verdi.

"Fırsat verilip olanaklar sağlandığında yapamayacağımız şey yok"

Merkezin açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Hençerli, "Engelliler konusu eşit hak, eşit yaşam meselesi bizim için. Engelliler çıkıyor belediye başkanı da oluyor, bilim insanı da oluyor. Fırsat verilip olanaklar sağlandığında yapamayacağımız şey yok. En güzel örneklerden biri benim. Fırsat verildiği zaman bir engelli bir ilçeyi nasıl yönetiyor? Bir ilçenin nasıl belediye başkanı olabiliyor? Bunu gösterdiğime inanıyorum. Bizde engelli vatandaşlarımıza eşit hak ve eşit yaşam hakkı sunarak onları toplumdaki tüm bireylerle aynı şekilde yaşaması için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA