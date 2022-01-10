TÜRKİYE'NİN İLK CEP UYDUSUNU TASARLAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ FIRLATMA GÜNÜNÜ BEKLİYOR

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı'nda görev yapan üniversite öğrencileri, 4 yıllık çalışma ile tasarladıkları, geçen yıl pandemi nedeniyle gönderilemeyen Türkiye'nin en küçük cep uydusunun ABD'den SpaceX Falcon roketi ile uzaya fırlatılacağı 13 Ocak gününü heyecanla bekliyor.

ZBEÜ Grizu-263 Uzay Takımı, 2017 yılında çalışmalarına başladıkları ve pandemi nedeniyle geçen yıl uzaya gönderilemeyen Türkiye'nin en küçük cep uydusunu, 13 Ocak'ta ABD'den SpaceX Falcon roketi ile uzaya gönderecek. 3 Mart 1992'de Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 263 madenciyi anmak için 'Grizu 263' adı verilen takım, 13 Ocak öncesi ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile çalışma laboratuvarlarında bir araya geldi. Öğrencilerin heyecanını paylaşan Prof. Dr. Çufalı, takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Muzaffer Duysal'dan süreç hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263 takımımız ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını söyledi. Hedeflerini büyüterek uzaya Türkiye'nin ilk cep uydusunu fırlatmaya hazırlandıklarını anlatan Prof. Dr. Çufalı, "ABD'den uzaya fırlatılacak uydumuz. O gün üniversitemizden hep beraber canlı olarak izleyeceğiz. Zonguldak'ımızın ve ülkemizin gururu Grizu-263 takımımızı tebrik ediyorum. Her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz ve başarılarının daha da artacağına inanıyorum" dedi.

HEYECANLA O GÜNÜ BEKLİYORLAR

Takım Kaptanı Muzaffer Duysal da çalışmalarının sonunda küp uydusunun uzaya fırlatılmasını heyecanla beklediklerini ifade etti. Uydu hakkında bilgi veren Duysal, şöyle konuştu:

"Uydumuz, portatif bir deneysel uydu. Bu uyduyu biz geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz. Bu, şu teknolojinin yolunu açıyor bize; bize nesnelerin interneti tabanlı teknolojiyle yeryüzünden sensör verilerini alıp bunu çok farklı alanlarda kullanmak istiyoruz. Örneğin tarım alanında, orman yangınlarının tespiti alanında, birçok alanda bu sistemi test etmek istiyoruz. Bu projemiz başarılı olduğu takdirde ülkemiz adına katma değeri yüksek birçok ürün çıkarabileceğimize inanıyoruz."

Takımda yer alan Çağla Aytaç Dursun da 5 yıl önce bir hayali gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Bu yolda kendilerine inanarak destek veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Erdemir yönetimine teşekkür eden Dursun, "Küp uydumuzu 2 yıl süren bir çalışma sürecimizle test ve entegrasyon işlemlerini tamamladık. 13 Ocak'ta bu hayalimiz gerçekleşmiş olacak. Hep birlikte bu anı heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.