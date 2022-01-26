Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın hikayesi filmleştirildi

13 Ocak'ta uzaya fırlatılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu-263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın hikayesini anlatan bir kısa film hazırlandı. Çelik üreticisi Erdemir'in ana destekçisi olduğu proje kapsamında hazırlanan film, Türk uzay tarihinde önemli bir yeri olacak Grizu-263A'ya bir saygı duruşu niteliğinde.

Erdemir'in 2018 yılından bu yana destekçisi olduğu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Uzay Takımı Grizu-263'ün cep uydu projesini anlatan bir kısa film hazırlandı. ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre uzağa gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, 3 saat sonra yörüngesine girdi. Yaklaşık 4 yıl boyunca alçak dünya yörüngesindeki görevini sürdürecek uydudan ilk sinyalin başarılı bir şekilde alınmasının ardından veri transferi başladı. Gelecekte takım uydu projelerine deneysel ve eğitsel alt yapı sağlayacak olan Grizu-263A, ismini Kozlu'da 1992 yılında gerçekleşen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenciden alıyor.

Hazırlanan filmde; Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Takım Kaptanları Muzaffer Duysal, Çağla Aytaç Dursun, takımın akademik danışmanlığını da yapan Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve Bilim İnsanı Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız da görüşleriyle yer alıyorlar. Filme OYAK Maden Metalürji sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri