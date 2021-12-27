Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, yeniden ziyarete açılacak

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) içerisinde bulunan, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl mart ayında ziyarete kapatılan Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergi Alanı, 2022 yılının mart ayında yeniden ziyarete açılacak.

ODTÜ'de 2006 yılında açılan ve çok sayıda tarihi eşyanın yer aldığı Türkiye'nin ilk Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, geçen yıl mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapatıldı. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in daktilosu, eski Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in hesap makinesi ve kaleminin de sergilenen eserler arasında bulunduğu sergi, 2022 yılının mart ayında yeniden ziyarete açılacak.

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı İlker Koç ise sergi alanının çalışmalarına 2000'li yılların başlarında, ODTÜ'nün bölümlerinden çıkan ve artık kullanım değerini yitirmiş deney malzemeleri ile teknik malzemelerin toplanmasıyla başladığını ifade ederek, "Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nde yer alan sergilerimiz 3 ana temadan oluşuyor. Bunlardan ilki, Anadolu'da çağlar boyunca teknolojinin gelişimini gösteren ve Göbeklitepe'den cumhuriyet dönemine kadar Anadolu'da yaşamış uygarlıklara ait teknolojik gelişmelerin sunulduğu sergimiz. 2'ncisi, yazı, tıp, kimya, tekstil gibi teknolojilerin gelişimini gösteren tematik sergimiz. 3'üncüsü de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki meslek gruplarına ait çalışma mekanlarını ve eşyaları gösteren sergi alanımız. Burası tamamen ücretsiz bir sergi alanı. Burada Türk siyasi büyüklerinin de eşyaları yer alıyor. Eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in daktilosu, eski Cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in hesap makinesi ve kalemi sergilenen eserler arasında bulunuyor. Girişte görülen helikopter ise kullanım ömrünü yitirmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize bağışlandı" diye konuştu.