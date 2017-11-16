Türkiye'nin Gıda Ve İçecek Firmalarından Çocuklar İçin Sorumlu Reklamcılık

Bu imza ile, toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde önemli bir iş birliğinin adımı atılıyor. Taahhüt kapsamında; RVD çatısı altındaki gıda ve içecek şirketlerinin imzasına açılan metin ile, 12 yaşın altındaki çocuklara yönelik olarak tüm mecralardaki reklam ve pazarlama çalışmalarında ortak beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamı yapılmayacak, aşırı tüketim özendirilmeyecek, yeterli ve dengeli beslenme ile aktif yaşam şeklinin önemine vurgu yapılacak, mevcut ürünlerin formülasyonları geliştirilecek. Türkiye'deki yiyecek ve içecek reklam harcamalarının önemli bir bölümünü gerçekleştiren şirketler, 1 Ocak 2018 itibariyle taahhütleri kapsamında tedbirlerini uygulamaya koyacaklar.

Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlıkla ilgili ulusal hedeflerin geliştirilmesini desteklemek amacıyla 2016'da bir taahhüt etrafında toplanan Reklamverenler Derneği üyesi, Türkiye'nin en büyük gıda ve içecek firmaları, taahhütlerini yenileyip genişletti. Türkiye'deki gıda ve içecek firmalarının birlikte hareket ederek toplumsal sorumluluk bilinciyle bugüne kadar büyük ilerleme kaydettiğini belirten Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü, Türkiye'de izleyici kitlesi %35 oranında 12 yaşın altındaki çocuklar olan tüm televizyon programlarında, çocuklara özel tematik kanallarda, yazılı basında, radyo, sinema ve dijital mecralarda yer alan yiyecek-içecek reklamlarımıza ilişkin taahhüdü temsil ediyor. Ayrıca bu taahhüt kapsamında, çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak, obezite ile mücadele edebilecek şekilde piyasaya, tuz, şeker, doymuş yağ, trans yağ asitleri azaltılmış ve/veya porsiyon kontrolü sağlayan seçenekler sunulması da yer alıyor" diye konuştu.

Reklamverenler Derneği çatısı altında bulunan Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu, reklam verenleri yürütmekte oldukları pazarlama iletişimi faaliyetlerinde, tüketici hakları, çocuklara ve çocuklarla iletişimde içerik kuralları gibi konularda proaktif olarak bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yoğun çalışmalar yürütmektedir.

EBEVEYNLER VE KAMU OTORİTESİNİN ÇABALARI DESTEKLENECEK



"Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü"nü imzalayan şirketler, daha önce bireysel olarak almış oldukları tedbirleri bir adım öteye taşıyarak, kolektif olarak alacakları gönüllü önlemlerle; çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıp bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması yolunda ebeveynlerin ve kamu otoritesinin çabalarına destek olacak. Türkiye'deki yiyecek ve içecek reklam harcamalarının önemli bir bölümünü gerçekleştiren firmaların bu taahhüde imza atmaları ve birlikte hareket etmelerinin çocuklar ve Türkiye'nin geleceği için çok değerli olduğunu belirten Ahmet Pura, "Alınabilecek tedbirler taahhütle sınırlı değil. Firmalar, kendi iç politikaları dahilinde bu taahhüdün ötesinde önlemler alabilecekler. Pazarda birbirleriyle rekabet eden markaları bir araya getiren şey toplumsal sorumluluk. Bu ittifakın ve taahhüdün diğer firmalara ve sektörlere de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü uyarınca;



-İzleyici kitlesi %35 oranında 12 yaşın altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamı yapılmayacak.



-Reklamlar, ebeveyn otoritesine zarar vermeyecek, çocukları ürün kullanımının potansiyel faydaları konusunda yanlış yönlendirmeyecek, yeterli ve dengeli beslenme şekillerini ve fiziksel aktiviteyi özendirecek yönde hazırlanacak.



-Şirketler, tüketicilerin dengeli beslenmesine katkıda bulunacak şekilde aşağıdaki bir veya birden fazla seçenek üzerinde çalışmalarını sürdürecek:



-Okul yönetimi tarafından eğitim amaçlarıyla özellikle talep edilenler veya kabul edilenler dışında, ilköğretim okullarında (12 yaşa kadar) ürünlerle ilgili iletişim yapılmayacaktır.



-Şirketler porsiyon kontrolü iletişimi için gerekli gayreti gösterecek. Pazarlama iletişimi mesajları, reklam içeriği ve medya satın alması açısından tüm medya kanalları içinde evde satın alma kararı veren tüketicilere yönelik olacak. İletişim mesajları, dengeli beslenme prensiplerine bağlı kalınarak, herhangi bir gıda veya içeceğin aşırı tüketimini özendirmeyecek; yeterli ve dengeli beslenmenin ve aktif yaşam şeklinin önemine vurgu yapacak şekilde belirlenmesi konusunda azami gayret gösterilecek.

MEVCUT ÜRÜNLERİN FORMÜLASYONUNU GELİŞTİRMEK;



Çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak ve obezite ile mücadele edecek şekilde piyasaya tuz, şeker ve doymuş yağ ve trans yağ asitleri azaltılmış seçenekler sunmak;

Farklı porsiyonlarda ve boyutlarda ambalajlama yaparak küçük ve/veya azaltılmış porsiyon boyutları ve/veya düşük kalorili ve kalorisiz seçeneklerle porsiyon dengesine rehberlik etmek.