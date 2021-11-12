Türkiye'nin en büyük bayrakları en uzun direklerde göndere çekildi

ULUS, BARTIN (İHA) - Türkiye'nin en büyük bayrakları Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Binasında göndere çekildi. 115 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzunu olan direklerin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi. Karaismailoğlu, "18 Mart 2022'de de Çanakkale Köprüsü'nde yine bayrağımızı bütün dünyanın gözleri önünde gururla dalgalandıracağız" dedi.

Geçen yıl Çamlıca Tepesinde açılan ve Türkiye'nin en yüksek bayrak direği olan 111 metrelik bayrak direği bu ünvanını Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Binasında açılan iki yeni bayrak direğine kaptırdı. Bu iki yerde bin 453 metre bayrak ölçüsüne ve 115 metre uzunluğa sahip iki yeni bayrak direği yapıldı. Bayrak direklerinin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerçekleştirdi. TRT Ulus Binasındaki açılış töreninde Karaismailoğlu'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı eşlik etti. Bayrağın göndere çekilmesinden önce konuşan Karaismailoğlu, bakanlık olarak yaptıkları projelerle Türk Bayrağını dünya ölçeğinde gururla dalgalandırdıklarını söyledi.

Çamlıca'daki bayrak kulesinin rekoru yenilendi

Açılış töreninde konuşan Adil Karaismailoğlu, "Biraz önce de Edirnekapı Şehitliğindeydik. Türkiye'nin en yüksek bayrağı ve bayrak direğiyle birlikte bugün bu programlarda bulunmanın onurunu duyuyoruz. Hemen karşımızda bulunan Çamlıca Kulesi ve en yüksek bayrak direğini Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte hizmete açmıştık. O bayrak direğimiz 111 metre yüksekliğindeydi. Bugün açılışını yaptığımız bayraklar ise 115 metre yükseklik ve bin 453 metre metrekarelik büyüklüğüyle ülkemizin dört bir köşesinde dalgalanacak" dedi

18 Mart'taki Çanakkale Köprüsü'nün açılışını işaret etti

Bakanlıkça yapılan çalışmalarla Türk Bayrağının gururla dalgalandırıldığını söyleyen Karaismailoğlu, 18 Mart'ta açılışı yapılacak Çanakkale Köprüsü'nün de bu amaca hizmet edeceğine değinerek, "Bakanlık olarak yaptığımız büyük projelerle dünya ölçeğinde bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Marmaray'da Avrasya Tüneli'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ve dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda Türk Bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda, 18 Mart 2022'de de Çanakkale Köprüsü'nde yine bayrağımızı bütün dünyanın gözleri önünde gururla dalgalandıracağız" diye konuştu.

Devasa bayrak en uzun bayrak direğinde göndere çekildi

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasının ardından bin 453 metre kare ölçüsündeki Türk Bayrağı, 115 metrelik kulede göndere çekildi. 115 metre uzunluğundaki kulenin 103 ton ağırlığında olduğu, alt çapının 349 santimetre, üst çapının ise 95 santimetre olduğu öğrenildi. Toplam taban ağırlığı 633 ton olan kulenin tabanı için 36 ton demir ve 260 m3 beton demir kullanıldı. Üretiminde özel robotik kaynak makinaları kullanılan ve yine özel kaplama sistemi ile galvaniz üzeri boya uygulaması yapılan direğin kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandığı ve içten yukarıya doğru merdivenli sisteme sahip olduğu belirtildi. - İSTANBUL