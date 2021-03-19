Türkiye'nin en büyüğü, kapatıldı

Türkiye'nin en büyüğü, kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan hayvan pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan hayvan pazarı, korona virüs tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldı.

Şarkışla Belediye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İç Anadolu bölgesinin en büyüğü olma özelliği taşıyan ve Cumartesi günleri kurulan Şarkışla hayvan pazarının korona virüs tedbirleri kapsamında 2 hafta süreyle kapatıldığını duyurdu.

Şarkışla Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince, 19.03.2021 tarihinde Sayın Valimiz Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Şarkışla ilçemizde Covid-19 vaka sayılarında artış görülmesi sebebiyle Şarkışla hayvan pazarına çevre il ve ilçelerden vatandaşlarımızın yoğun katılımı olduğundan dolayı halk sağlığının korunması, salgın riskini yönetme ve yayılımını engelleme amacıyla Şarkışla hayvan pazarının 19.03.2021 tarihinden itibaren 2 hafta süreyle kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK