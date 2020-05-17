Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'de Muğla, Antalya gibi sahil kesimlerindeki şehirlerde ve Adana'da Şanlıurfa'da bugün sıcaklık rekorları kırıldı. Adana'da son 91 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedilirken Muğla'da ise bugün son 88 yılın en sıcak mayıs ayı olarak tarihe geçti. Bursa'da da son 75 yılın en sıcak mayısı yaşandı.

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını son 3 ayımızdaki tek konu olmuş durumda. Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte salgının azalma ihtimalinden bahsediyor. Ancak bugünlerde kaydedilen sıcaklık değerleri günlük yaşamı oldukça zorluyor.

ŞEHİRLERDE SICAKLIK REKORLARI KIRILIYOR

Özellikle ülkenin güneyinde kalan şehirlerden üst üste mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırıldığı haberleri geliyor. Birkaç gün öncesine kadar mevsim normallerinin altında giden hava sıcaklıkları cuma günüyle birlikte mevsim normallerinin üzerine çıktı ve yurdun güney kesimlerinde hayatı güçleştirir hale geldi.

MUĞLA'DA SON 88 YILIN REKORU KIRILDI

Muğla'da ölçülen 39 derece hava sıcaklığı, son 88 yılın mayıs ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Muğla için normal mevsim sıcaklığının 24,7 derece olduğuna işaret edilen açıklamada, "Daha önce mayıs ayında Muğla'da ölçülen en yüksek sıcaklık 30 Mayıs 1932'de 36 derece olarak kayıtlara geçmişti." ifadesine yer verildi.

Muğla'da geçtiğimiz haftaya göre dışarıya daha az sayıda 65 yaş ve üzeri vatandaş çıktı. Dışarıya çıkanlar ise gölgelik yerlerde oturmayı tercih etti.

ANTALYA, 91 YIL SONRA EN SICAK MAYIS GÜNÜNÜ GEÇİRDİ

Antalya'da meteorolojik verilerin kayıt altına alındığı 1929'dan bu yana ilk defa mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Şube Müdürü Murat Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava tahminlerinin 91 yıl önce kayıt altına alınmaya başlandığını söyledi.

Mayıs ayında en yüksek hava sıcaklık değerinin 26 Mayıs 1945'te 38,7 derece ölçüldüğünü belirten Güler, "Saat 11.19 itibarıyla hava sıcaklığı 38,8'e ulaştı. Kentte 91 yıllık rekor kırıldı. Sıcaklığın bir kaç saat içerisinde 40 dereceye ulaşmasını hatta aşmasını bekliyoruz." dedi.

SİVEREK 47 DERECEYİ GÖRDÜ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında sıcaklık rekoru kırıldı.

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan aşırı sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mayıs ayında rekor kırdı. Birkaç gün önce 30 derecelerde seyreden termometreler, dün 47'yi gösterdi.

ADANA'DA DA 91 YIL SONRA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Adana'da bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşarak, 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Adana'da Meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41.3 derece olarak ölçüldü. Bugün hava sıcaklığının gölgede 42 derece ölçülmesi ile 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Güneşe direkt maruz kalan termometreler ise 46 dereceyi gösterdi.

Adanalılar, sıcak havada sulama kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

BURSA DA SON 75 YILIN EN SICAK MAYIS GÜNÜNÜ YAŞADI

Bursa'da, son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ölçülmüştü.

Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 37 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 13.30'da 38 dereceyi gösterdi. Kentte nem oranının ise yüzde 51 olduğu kaydedildi.