Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti
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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

NOVİ Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesini ziyaret ederek Türk Taşyapı firması tarafından onarılan Novi Pazar-Tutin otoyolundaki çalışmaları inceledi.

NOVİ Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesini ziyaret ederek Türk Taşyapı firması tarafından onarılan Novi Pazar-Tutin otoyolundaki çalışmaları inceledi.

Aksoy'a, ziyaretinde Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol da eşlik etti.

Momirovic, burada yaptığı açıklamada, Sancak bölgesinin uzun yıllar boyunca ihmal edilmesine rağmen son zamanlarda yoğun altyapı projelerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Sancak bölgesinde atıksu arıtma tesislerinin kurulmasının planlandığını belirten Momirovic, yakın zamanda başlayacak Pozega-Boljara otoyol inşasının bölgenin Belgrad ile ulaşım ve iletişimini büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.

Büyükelçi Aksoy da Sırbistan'da birçok Türk firmasının faaliyet gösterdiğini anımsatarak, hali hazırda Novi Pazar-Tutin yolunda çalışma yürüten Taşyapı firmasının Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilen Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinde de görev alacağını kaydetti.

Sancak bölgesinde başka altyapı projelerinin de gerçekleştirileceğini aktaran Aksoy, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği sayesinde projelerde farklı Türk inşaat firmalarının da yer alacağını ifade etti.

Sırp bakan Momirovic ile Aksoy, Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama oranının en düşük olduğu Tutin şehrini de ziyaret ederek, teşvik amacıyla Kovid-19 aşısı oldu.

Momirovic, Belgrad, Nis, Novi Sad ve Presevo şehirlerinde aşı olanların sayısının yüksek olduğunu hatırlatarak, "Bu şehirlerde salgın sona ermek üzere. Lütfen bu bölgede de aynı durum söz konusu olsun. Paramızı Kovid-19 hastalarının tedavisi için hastane inşa etmek yerine kalkınma projelerine harcayalım." dedi.

Aksoy, Sırbistan'ın salgına karşı aşılama faaliyetlerindeki başarısına işaret ederek, "Sırbistan bu konuda örnek teşkil eden ülkelerden biri. Ülke nüfusunun yüzde 40'tan fazlası aşı olurken Sancak'ta durum biraz farklı. Tüm aşılara erişimleri olduğu halde aşılanma oranının yüzde 10 olması şaşırtıcı bir durum." diye konuştu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Sancak bölgesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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