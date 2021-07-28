Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Erbil kentindeki temasları kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Büyükelçi Güney'in Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de hazır bulundu.

Güney'in Erbil ziyareti kapsamında, IKBY'li yetkililer ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile de görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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