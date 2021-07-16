Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
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Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek

Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını...

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği ve ülkenin Laç kentinde inşa edilmekte olan 522 deprem konutunun şantiyesini ziyaret ederek, 7 ay içinde çalışmaların yüzde 80 ve konutların neredeyse yüzde 90'nın ise kaba inşaatının tamamlandığını belirterek, evlerin depremzedelere zamanında teslim edileceğinin müjdesini verdi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Arnavutluk'un Laç kentinde inşa etmeye söz verdiği 522 deprem konutuna ait şantiyeyi ziyaret etti. İnşaatı yakından takip eden Yörük ziyareti sırasında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla konutların temel atma töreninin Aralık ayında gerçekleştiğini ve 7 ay içinde çalışmalarının yüzde 80 tamamlandığını kaydetti. Büyükelçi Yörük, Erdoğan'ın talimatlarıyla inşa edilmekte olan bu evlerin, doğal afet veya olağanüstü bir durum gibi ciddi bir problemin yaşanmadığı taktirde Ağustos ayın sonu veya Eylül ayın başında depremzedelere teslim edileceğini belirtti. Konutların kaba inşaatının büyük çoğunlukta tamamlandığını ve iş yerlerinin inşaatının da hızla devam ettiğini belirten Yörük, "Gördüğüm kadarıyla şu an 522 konutun neredeyse yüzde 90'nın kaba inşaatları tamamlanmış vaziyette. Keza şantiye sorumlumuz Servet Bey'in aktardığı bilgiye göre, binaların ince inşatları da bir taraftan başlamış vaziyette. keza arkamızda gördüğünüz alışveriş merkezi inşaatına da başlanmış ve bir hayli yol alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Ayrıca inşası hızla ilerleyen bu projenin, Türkiye müteahhitlik sektörünün ve Türkiye inşaat firmalarının inşaat teknolojilerinde ne kadar mahir, ne kadar gelişmiş ve dünya çapında bir üne neden sahip olduğunun da bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Yörük, gayretleri ve üstün çalışma tempolarından dolayı Şantiye Sorumlusu Servet Birgören'e ve şantiye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

TOKİ'nin Laç kentindeki konut inşaatını gerçekleştiren Albayraklar İnşaat şirketinin Şantiye Sorumlusu Servet Birgören yaptığı açıklamada, Yörük'e projeyi takip emesi ve şantiyeye teşriflerinden dolayı kendisine teşekkür ederek, Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği en büyük desteklerden olan 522 deprem konut projesinin sonuna yaklaştıklarını ifade etti. Birgören, "Teknik olarak uzun ve zor bir süreçten çıktık. İnşallah projenin sonuna geldik. Allah'tan bir olumsuzluk olmadığı taktirde Ağustos'un sonunda projeyi daha önce söz verdiğimiz gibi teslim etme amacındayız" dedi. - TİRAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek
Türkiye'nin Arnavutluk'a söz verdiği 522 deprem konutu zamanında teslim edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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