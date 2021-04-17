Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı: Kilitlenmiş durumdayız

TÜRKİYE Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, MDF ve sunta fabrikalarının kendilerini ham madde konusunda sıkıntıya soktukları söyledi.

TÜRKİYE Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, MDF ve sunta fabrikalarının kendilerini ham madde konusunda sıkıntıya soktukları söyledi. Balcı, "MDF ve sunta fabrika sahipleri tamahkarlıklarından dolayı ülkeyi sıkıntıya sokuyor. Bu şekilde ülkemizdeki ihracata balta vuruluyor. Siparişlerimizin tamamı bekliyor ve kitlenmiş durumdayız" dedi.

Pandemi döneminde insanlar sıkıldıkları için evlerinde bir şeyler değiştirmek istiyor ancak mobilya sektörünün bu istekleri karşılaması için öncelikle hammadde sorununu çözmesi gerekiyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, MDF ve sunta gibi ham maddelerin tedariğinde yerli mobilyacının sorun yaşandığını ve mobilya ihracatının olumsuz etkilendiğini söyledi. Balcı, siparişlerin tamamının beklediğini ve birçok mobilyacının üretimi durdurma noktasına geldiğini belirtti.

"MDF OLMADIĞI İÇİN ÜRÜNÜ SEVK EDEMİYORUZ"

Hammadde konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Mustafa Balcı, "Pandemi döneminde mobilya siparişlerimiz oldukça yüksek, yalnız bu siparişleri yetiştirmek için hammaddelerde sıkıntı yaşıyoruz. Siparişlerle ilgili ürünleri tamamlayamıyoruz. Mesela bir yatak odasının bütün aksesuarları var. Ancak yatak odasının alt çekmecesinin 4 milimlik MDF'si olmadığı için ürünü sevk edemiyoruz" dedi.

"MDF VE SUNTA FABRİKALARINA KOTA KOYULMALI"Tüm Türkiye'deki MDF ve sunta fabrikalarının yurt dışına ürün sattığını belirten Balcı, "MDF ve sunta fabrikaları bütün ürünleri yurt dışına yüksek fiyatta satıyor. Ancak bu fabrikalar ürünleri yurt dışına satarken, kendi ülkelerini düşünmüyor ve bizim ticaretimize engel oluyor. Bu fabrikalara acilen kota konulması gerekiyor. Bu fabrikalar ürettikleri ürünün yüzde 15'i satıp geri kalanını yurt içine piyasaya vermesi gerekiyor. Şu an İtalya'daki sunta fabrikası pandemi nedeniyle kapalı. O yüzden bütün ihtiyaçlar Türkiye'den karşılanıyor. Ancak bu yük Türkiye'nin omuzlarına yüklenince bizler kilit olmuş durumdayız. Yani şu an Sunta ve MDF konusunda büyük sıkıntılarımız var" diye konuştu.

"BİRİNCİ AYDA VERDİĞİM HAMMADDE SİPARİŞİ YENİ GELDİ"Hiçbir şekilde mamül bulamadıklarını vurgulayan Balcı, "Mobilya siparişi veren bir kişinin teslimat için en fazla 21 gün beklemesi gerekiyor. Ancak bu süre şu an 60 günü buluyor. Türkiye'deki müşterilerimiz yurt dışındaki müşterilerimize göre daha sabırlı. MDF ve sunta fabrika sahipleri tamahkarlıklarından dolayı ülkeyi sıkıntıya sokuyor. Bu şekilde ülkemizdeki ihracata balta vurmuş oluyorlar. Siparişlerimizin tamamı bekliyor. Kitlenmiş durumdayız. Mobilyacılarımızın birçoğu üretimlerini durdurma noktasına geldi. Birinci ayda verdiğim hammadde siparişi dördüncü ayın sonunda daha yeni geldi. Normal de bu hammaddenin 3- 4 günde gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"MDF VE SUNTA BULMAK KARABORSA GİBİ OLDU"6 aydır bu sıkıntıyı yaşadığını belirten mobilyacı Suzan Türk ise, "MDF ve sunta bulmakta çok zorlanıyoruz. Bulduklarımız da inanılmaz pahalı. Şu an MDF ve sunta bulmak bir nevi karaborsa gibi oldu. Bizler çok zor durumda kalıyoruz. Müşterilerimize bu durumu yansıttığımız zaman çok büyük problemler yaşıyoruz" diye konuştu.

Müşteriler tanıdık olduğu için şikayet etmese de onları çok mağdur ettiklerini söyleyen mobilyacı Mustafa Can de, "Firmaya MDF ne kadar diye sorduğumuzda sürekli farklı fiyatlar söylüyor. Sonra öğrendik ki fabrika MDF ve suntaları yurt dışına satıyormuş. Bu zamana kadar müşterilerimizi çok mağdur ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı