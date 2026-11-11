Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı Haber Videosunu İzle
Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da Diwali kutlamaları sırasında tehlikeli bir gösteri yapmak isteyen kadın, yaktığı havai fişeği göbek deliğinin yakınına yerleştirdi. Havai fişekten çıkan kızgın kıvılcımların karnına isabet etmesi sonucu yanıklar oluşan kadının yaşadığı olay, kutlamalarda kullanılan patlayıcıların tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Hindistan'da Diwali kutlamaları sırasında bir kadın, göbek deliğinin yakınına yerleştirdiği havai fişeğin kıvılcımlarının karın bölgesine isabet etmesi sonucu yaralandı.
  • Yeni Delhi'deki hastanelerde 8-9 Kasım tarihlerinde kutlamalarla bağlantılı 499 yaralanma vakası kaydedildi; Mumbai'de 60'tan fazla kişi yanık nedeniyle tedavi gördü.
  • Hindistan Sağlık Bakanlığının 2026 tarihli güvenlik rehberi, havai fişek kaynaklı yaralanmaları önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor.

Hindistan'da Işık Festivali olarak bilinen Diwali kutlamaları sırasında bir kadının gerçekleştirdiği tehlikeli gösteri yaralanmayla sonuçlandı. İddiaya göre kadın, yaktığı havai fişeği göbek deliğinin yakınına yerleştirerek alışılmadık bir kutlama yapmak istedi. Ancak havai fişekten çıkan yüksek sıcaklıktaki kıvılcımlar doğrudan karın bölgesine isabet etti.

KIVILCIMLAR DOĞRUDAN KARNINA İSABET ETTİ

Kadının, havai fişeğin vücuduna bu kadar yakın mesafeden kıvılcım saçacağını öngöremediği belirtildi. Tehlikeli gösteri sırasında karın bölgesinde yanıklar oluşurken, yaralanmanın derecesine ve kadının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı.

DİWALİ KUTLAMALARINDA YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Hindistan'da Diwali kutlamaları sırasında havai fişekler ve geleneksel kandiller nedeniyle yaşanan yaralanmalar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı. Hindustan Times'ın 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde 8-9 Kasım tarihlerinde kutlamalarla bağlantılı 499 yaralanma vakası kaydedildi. Mumbai'de ise 60'tan fazla kişinin yanık nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

DOKTORLARDAN HAVAİ FİŞEK UYARISI

Uzmanlar, havai fişeklerin vücuda yakın mesafede kullanılmasının ciddi yanıklara neden olabileceğini belirtiyor. Mumbai'deki Ulusal Yanık Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Sunil Keswani, havai fişeklerin güvenli mesafeden ateşlenmesi gerektiğini vurgularken, yanık oluşması halinde bölgenin suyla soğutulmasını ve tıbbi yardım alınmasını önerdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının 2026 tarihli güvenlik rehberinde de havai fişek kaynaklı yaralanmaların önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

Paylaşımı görenler aynı detaya takıldı!
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir20

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir! İşte o isimler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'daki COP31'de sanatçı ve sporcular liderlere somut adım çağrısı yaptı

Dünyanın gözü Antalya'dayken ünlü isimler ses yükseltti: Acil...
Antalya'da COP31 için kapatılan yolda acı ölüm! Karşıya geçmek isteyen berbere polis aracı çarptı

Yakınında üst geçit vardı! Polis aracının çarptığı berber öldü
Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler Antalya’da

Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler akın etti
Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar

Arabanın marşpiyelini açtılar! İçinden çıkanlara inanamadılar
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı

Okul yolunda dehşet! Küçük kızı silahla kaçırırken olanlar oldu
Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı

Havalimanında gören şaştı kaldı! Gerçek kısa sürede anlaşıldı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detay! Tutanakta 38 dakikalık sır

Okul saldırısında 38 dakikalık sır! Yeni detaylar kan donduran cinsten