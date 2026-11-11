Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

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Hindistan'da Işık Festivali olarak bilinen Diwali kutlamaları sırasında bir kadının gerçekleştirdiği tehlikeli gösteri yaralanmayla sonuçlandı. İddiaya göre kadın, yaktığı havai fişeği göbek deliğinin yakınına yerleştirerek alışılmadık bir kutlama yapmak istedi. Ancak havai fişekten çıkan yüksek sıcaklıktaki kıvılcımlar doğrudan karın bölgesine isabet etti.

KIVILCIMLAR DOĞRUDAN KARNINA İSABET ETTİ

Kadının, havai fişeğin vücuduna bu kadar yakın mesafeden kıvılcım saçacağını öngöremediği belirtildi. Tehlikeli gösteri sırasında karın bölgesinde yanıklar oluşurken, yaralanmanın derecesine ve kadının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılamadı.

DİWALİ KUTLAMALARINDA YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Hindistan'da Diwali kutlamaları sırasında havai fişekler ve geleneksel kandiller nedeniyle yaşanan yaralanmalar, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı. Hindustan Times'ın 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde 8-9 Kasım tarihlerinde kutlamalarla bağlantılı 499 yaralanma vakası kaydedildi. Mumbai'de ise 60'tan fazla kişinin yanık nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

DOKTORLARDAN HAVAİ FİŞEK UYARISI

Uzmanlar, havai fişeklerin vücuda yakın mesafede kullanılmasının ciddi yanıklara neden olabileceğini belirtiyor. Mumbai'deki Ulusal Yanık Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Sunil Keswani, havai fişeklerin güvenli mesafeden ateşlenmesi gerektiğini vurgularken, yanık oluşması halinde bölgenin suyla soğutulmasını ve tıbbi yardım alınmasını önerdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığının 2026 tarihli güvenlik rehberinde de havai fişek kaynaklı yaralanmaların önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtiliyor.