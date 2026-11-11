70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin’in Mut ilçesinde 5 Kasım’dan bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonunda jandarma, motorize ekipler ve İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle yürütülen aramalarda henüz bir sonuca ulaşılamadı. Göksu Irmağı’nda da arama yapan ekiplerin çalışmaları genişletilerek devam ediyor.
Mut’ta Alzheimer hastası Cennet Değirmen’i bulmak için havadan ve karadan yürütülen arama çalışmaları 7. gününde de sonuçsuz kaldı. Ekipler, bölge sakinlerinin de destek verdiği aramayı genişletti.
YAKINLARI JANDARMAYA BAŞVURDU
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 5 Kasım’dan itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
SON KEZ KAMERAYA YANSIDI
Değirmen’in son olarak Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda bir güvenlik kamerasına görüntülendiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma ve motorize ekipler dahil birçok arama kurtarma personeli katıldı.
GÖKSU IRMAĞI’NDA DA ARANIYOR
Kayıp kadını bulmak için havadan İHA ile, Göksu Irmağı üzerinde de arama tarama yapan ekipler henüz somut bir bulguya ulaşamadı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarının genişletilerek sürdüğü öğrenildi.