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Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

Gürcistan Sınır Polisi ve Türkiye Silahlı Kuvvetlerince Gürcistan'ın Samtskhe Javakheti bölgesindeki Vale-Türkgözü Sınır Kapısı'nda "Türkiye-Gürcistan Hudut Birlikleri Değişim Tatbikatı 2021" düzenlendi.

Gürcistan Sınır Polisi ve Türkiye Silahlı Kuvvetlerince Gürcistan'ın Samtskhe Javakheti bölgesindeki Vale-Türkgözü Sınır Kapısı'nda "Türkiye-Gürcistan Hudut Birlikleri Değişim Tatbikatı 2021" düzenlendi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ortak sınır tatbikatının Gürcistan ev sahipliğinde düzenlendiği belirtildi.

Tatbikatın amacının, iki ülkenin sınır güvenliğini artırması olduğu kaydedilen açıklamada, "Ortak tatbikatların amacı, iki ülkenin sınır birimleri arasında kara sınırlarının korunması konusundaki deneyimi paylaşmak ve sınır güvenliği konularında koordineli eylemleri geliştirmektir." ifadesine yer verildi.

Tatbikatın kapanış törenine katılan Türkiye'nin 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Gürcistan İçişleri Bakanlığı Kara Sınır Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Emzar Abramişvili, burada konuşma yaparak tatbikata katılan askeri personeline teşekkür etti.

Türkiye'nin 22 personel ile katılım sağladığı tatbikatın kapanışına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ile Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Albay Necmi İnce de katıldı.

Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

Türkiye ile Gürcistan'dan ortak sınır tatbikatı

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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