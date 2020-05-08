Türkiye'den Ukrayna'ya yardım malzemeleri ulaştı

Türkiye'den Ukrayna'ya yardım malzemeleri ulaştıDeniz Berktay/Kiev (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan, Covid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı.

Türkiye'den Ukrayna'ya yardım malzemeleri ulaştı

Deniz Berktay/Kiev (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan, Covid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan, Covid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Ukrayna'ya ulaştı.Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Ukrayna'ya 150 bin maske ve 500 tulum başta olmak üzere yüz ve göz koruyucuları ile dezenfektan içeren tıbbi yardım malzemelerinin gönderildiği bildirildi.

BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: 'STRATEJİK ORTAKLIĞIN SLOGANDAN İBARET OLMADIĞINI GÖSTERDİK'

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere konuyla ilgili olarak DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'yle Ukrayna'nın 4 Mayıs 1992'de Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandığını, dolayısıyla bu hafta iki ülke ilişkilerinin başlamasının 28. yıldönümü olduğuna değindi. İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunun sürekli vurgulandığını hatırlatan Büyükelçi Güldere, 'Bu stratejik ortaklığın bir slogandan ibaret olmadığını, bir kardeşlik müessesesi olduğunu bugün bu adımla bir kez daha ortaya koymuş olduk' dedi.

YARDIM KOLİLERİNDE MEVLANA SÖZÜ

Yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Ukrayna bayraklarıyla Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.' sözleri, Türkçe ve Ukraynaca yer aldı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar da, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu yardımını, iki ülkenin stratejik işbirliğinin ve dayanışmasının somut bir göstergesi olarak gördüklerini söyledi. Bodnar, Türkiye'nin Ukrayna'ya bu zor salgın hastalık döneminde gerek bu göndermiş olduğu malzemeler bakımından, gerekse yurtdışında mağdur kalan Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna'ya ulaştırılmasında Türk Hava Yolları aracılığıyla göstermiş olduğu yardım bakımından kendilerinin Türkiye'ye son derece müteşekkir olduklarını ifade etti.

Kaynak: DHA