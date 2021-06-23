Türkiye'den turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt

Yunanistan, Türkiye ile imzalanmış Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayarak turizm sezonunda uluslararası suları askeri eğitim sahası ilan etti. Türkiye ise anlaşmaya uymayan Yunanistan'a NAVTEX ile yanıt verdi.

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER FAYDA VERMEDİ

Türkiye'nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı. Türkiye, mutabakata uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt verdi.

ANLAŞMA 1988 YILINDA İMZALANDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran – 15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.