Türkiye'den Peş Peşe Kudüs Hamlesi! Büyükelçiler Çağrıldı, 3 Gün Yas İlan Edildi

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Washington ve Tel Aviv Büyükelçilerinin Türkiye'ye çağrıldığını ve 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi.

İSRAİL ASKERLERİ, 50 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonrası Gazze Başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında eylemler düzenlenmiş, İsrail askerinin müdahalesi sonucu 50'nin üzerinde Filistinli şehit olmuştu.

"ŞEHİTLERİ SAYGIYLA ANMAK İÇİN 3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİR"

Bozdağ: "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak. Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Türkiye tarafından toplantıya çağrılacaktır. " dedi.

WASHİNGTON VE TEL AVİV BÜYÜKELÇİLERİ GERİ ÇAĞRILDI

Ayrıca Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.