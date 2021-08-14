Türkiye'den mezun yabancı öğrenciler "ticari elçilik" görevi görüyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Filistin İş Konseyi ve Arap Türk İşadamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, "Benim gibi Türkiye'de okuyan talebeler en hakiki elçilik görevini üstleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Filistin İş Konseyi ve Arap Türk İşadamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, "Benim gibi Türkiye'de okuyan talebeler en hakiki elçilik görevini üstleniyor. Türkiye'nin adetlerini öğrenmiş, ülkeyi gezmiş, insanıyla haşır-neşir olmuş gençler özellikle Türkiye'yi hemşerilerine en iyi tanıtabilecek insanlar. Ben 38 yıldır buradayım, Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunduk." dedi.

Filistin'den Türkiye'ye 1982'de eğitim için gelen ve 1990'da mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken ticarete atılan Kerim, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin mezuniyet sonrasında kendi ülkeleri ile Türkiye arasında bir nevi "ticari elçilik" görevi üstlendiklerini söyledi.

38 yıldır Türkiye'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Kerim, " Türkiye'nin adetlerini öğrenmiş, ülkeyi gezmiş, insanıyla haşır-neşir olmuş gençler özellikle Türkiye'yi hemşehrilerine en iyi tanıtabilecek insanlar. Ben 38 yıldır buradayım, Türk vatandaşı olduk artık yabancı değiliz. Türkiye'nin ihracatına çok büyük katkıda bulunduk. Benim gibi Türkiye'de 500 kişi var bu şekilde iş yapan ve ihracatta iyi rakam oluşturuyorlar." diye konuştu.

Kerim, Türkiye'de artık yabancı öğrencilerin öneminin fark edildiğini belirterek, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nı (YTB) ve ilgili kuruluşları tebrik ediyorum. Bu konunun önemi artık fark edilmiş. Geç fark edilse de kardır. Bu öğrencilerin çok faydası olabilir. Filistin'deki talebeler yetişemiyor, küçük bir yer. Türkiye'de 10-15 yıl içerisinde yabancı öğrencilere önem verildi, özellikle ihracat yapanlara. Ticaret Bakanlığı'nın bunları takip etmesi de lazım. İhtiyaçları ve zorlukları tespit edilerek Türkiye'ye daha faydalı şekilde kullanılabilir. Türkiye'de keşfedilmemiş çok fırsatlar bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Arap ülkeleri artık daha çok Türkiye mallarını tercih ediyor"

Türkiye'ye geldiği içim hem mutlu hem de çok şanslı olduğunu vurgulayan Kerim, şunları söyledi:

"1982'de Türkiye'ye geldim. Filistin'de üniversitede okuyordum orada ihtilaflar vardı ve buraya geldim, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik bölümünde okudum. Okurken aileme yardım için yazın çalışmaya başladım. Arap turistlere rehberlik ederek başladım. İşlerimiz büyüdü, Türk bir hanımla evlendim ve burada ofis açtım. Mezun olunca ticarete atıldım turizmle birlikte. Şu anda iki tane yeşil pasaport alacak kadar ticaret yapıyorum ancak 10 milyon doların üzerinde ticaret yapanlara verilen bir hak bu.

Turizm firmamız bugüne kadar bütün Arap ülkeleri ve Avrupa'da yaşan Araplar başta olmak üzere on binlerce insana hizmet verdi. Tüm Türkiye'de çalışıyoruz. Özellikle Filistin'den Türkiye'ye ticaret konusunda çok çeşitli alanlarda bayilik yapıyoruz. Büyük firmalar için iki ülke arasında birçok fırsat oluşturduk."

Ticari ilişkilerle birlikte kültürel ve dostluk ilişkileri kurulduğunu söyleyen Kerim, "Ticari ilişkilerde çok güzel neticeler alıyoruz. Türkiye'de birçok STK'da faaliyet gösteriyorum. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) 25 yıldır üyeyim özellikle dış ilişkilerde çok farklı görevler üstlendim. Arap ülkelerinde şubeler açtık, iş adamlarını oralara götürdük yeni ilişkiler kurduk. 1992 senesinde Suudi Arabistan kargo uçağını sadece bizim şirketin mallarıyla dolu olduğu zamanlar oldu. Türkiye'den Birleşik Arap Emirliklerine, Mısır'a, çok mal gönderdik." dedi.

Kerim, şu anda en çok Filistin'e ihracat yaptıklarını belirterek, "Her hafta grup ihracatı yapıyoruz. 60'a yakın müşterinin mallarını topluyoruz orada bütün şehirlere dağıtım yapıyoruz. Böyle olunca oradaki insanlar da Çin'i bırakıp Türkiye'den mal alıyor. Biz onlara kaynağından Ankara, Adana, Kayseri, Gaziantep, Uşak gibi birçok şehrin kendi ürününü kaliteli olarak gönderiyoruz. Arap ülkeleri eskiden çok pahalı mallar alırdı başka ülkelerden artık Türkiye'den aynı kalitede daha ucuza alıyorlar. Türkiye artık her bakımdan çok daha iyi ve gelişmiş durumda." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya