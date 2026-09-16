Haberler

Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktörleri Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında konuştu. Renato Nhaga transferinde kendilerine ayıp edildiğini söyleyen Doğan, "Galatasaray bize yanlış yaptı. Biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz'' dedi.

  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmeye çok istekli olduğunu ve kulübün uçak göndererek kendisini aldığını söyledi.
  • Doğan, Galatasaray maçı için 3 puan hedeflediklerini ve Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını belirtti.
  • Doğan, Renato Nhaga transferi sonrası Galatasaray'ın kendilerine yanlış yaptığını, ancak şu anda bir problem olmadığını ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulunarak yeni teknik direktörleri Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında konuştu.

''HOCA ÇOK İSTEKLİ GELDİ''

Thomas Reis'in göreve başlamaya isteği hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. O kadar acil gelmek isteyince biz de uçak gönderdik ve aldık. Bunlar derbi maçları. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olsam hocanın şanslı olduğunu düşünürdüm. Böyle bir maça çıkacak, tribünler tamamen dolu olacak. İlk gününde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu ve işleyişi yerinde görecek." dedi. 

"GALATASARAY'I YENERİZ''

Galatasaray karşılaşması için 3 puan hedeflerini belirten Doğan, "Galatasaray'ı yeneriz. Taraftarıma ve takımıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI''

"Renato Nhaga transferinin ardından Galatasaray ile gerginlik var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Ertuğrul Doğan "Galatasaray bize yanlış yaptı. Biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır." ifadelerini kullandı.

"MAÇA GELECEK Mİ BİLMİYORUM"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan "Dursun Özbek hafta sonu maça gelecek mi bilmiyorum. Hiç konuşmadık." açıklamasında bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti

Sanığı ölümle tehdit etmişlerdi! Şimdi ise şikayetten vazgeçtiler
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız

Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 29 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
ABD ordusu uyuşturucu kartellerinin yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı tekneyi batırdı

Pasifik'te operasyon! ABD askerleri tekneye el koyup batırdı
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi

Eski vekile vahim suçlamayla hapis cezası
Pilot kıyafeti giyip İstanbul Havalimanı'ndan ayrılan uyuşturucu kuryesinin Bulgaristan'a kaçtığı ortaya çıktı

Yer İstanbul Havalimanı! Pilot kılığına girip öyle kaçtı
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi