Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
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Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti

Son dakika: Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi. Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex ilan etti.

16.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:29

Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek. Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi.

RUMLAR DA KARŞI NAVTEX İLAN ETTİ

Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu sabah "karşı-Navtex" yayımladı.

Rum radyosuna göre, Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex"i ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu" iddiasını ortaya attı.

ORUÇ REİS İÇİN 23 AĞUSTOS'A KADAR NAVTEX İLAN ETMİŞTİ

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi.

NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor.

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda ulunuyor.

Denizde yaklaşık 370 km (200 deniz mili) açıklıktaki gemiler arasında düşük maliyetli, basit ve otomatik bir iletişim sağlamak için geliştirilen NAVTEX, 1 Ağustos 1993'de imzalanan SOLAS Konvansiyonu ile belirli gemi sınıfları için zorunlu kılındı.

NAVTEX mesajları belirli periyotlarda 518 kHz frekansından İngilizce olarak, birçok bölgede ayrıca yerel dille yayımlanıyor. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar mesaj gönderilmesi mümkün.

Türkiye'de İstanbul, Samsun, İzmir ve Antalya'da toplam dört NAVTEX istasyonu bulunuyor.

Dört istasyon da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yönetiliyor.

NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Tatbikat gibi durumlarda bilgilendirme amacıyla ülkelerin kullandığı NAVTEX ilanı, Türkiye tarafından sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetleri için yapıldı.

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Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti

Kaynak: AA

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