Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Ülkemizde pek çok il ve ilçede süren orman yangınları NASA uyduları tarafından çekilen görüntülerde tespit edildi. FIRMS adı verilen Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sisteminde Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekti.

Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.

Türkiye'de süren orman yangınları NASA'nın uydu görüntülerinde tespit edildi

TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Türkiye'de süren orman yangınları NASA'nın uydu görüntülerinde tespit edildi


21 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.

Türkiye'de süren orman yangınları NASA'nın uydu görüntülerinde tespit edildi
Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 00:36:56. #1.13#

title