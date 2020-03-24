Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
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Koronavirüs, Türkiye, Fransa, Sağlık, Güncel

Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı

Fransa'da koronavirüse yakalanan 62 yaşındaki Türk vatandaş Türkiye'ye döndü ve yurt dışından geldiğini sağlık çalışanlarından gizledi. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden şahsın 2 yakınına virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı. Şahsın temas kurduğu 70 kişi karantina altına alındı.

24.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:54
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı

Tüm dünya koronavirüs salgınının esiri olmuşken ülkemizde de salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşlardan 62 yaşındaki E.Y'nin Fransa'da koronavirüse yakalandıktan sonra Türkiye'ye geldiği ve yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı. E.Y'nin en az 2 yakınına virüsü bulaştırdığı öğrenildi. Vefat eden kişinin temas kurduğu 70 kişi de karantina altına alındı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre kendisini karantinaya almayan, hastalandığında Fransa'dan geldiğini sağlık ekibinden gizleyen 62 yaşındaki E.Y, 9 Mart'ta İstanbul'a geldi. E.Y, 2 gün geçtikten sonra 11 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle Of Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne başvurdu.

İLK İKİ TESTİ NEGATİF ÇIKTI

E.Y. burada da bir ihmale imza atarak doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Buna rağmen doktorlar kendisine Koronavirüs testi yaptı, ancak sonuç negatif çıktı. İlaç verilerek evine gönderilen E.Y'nin ateşi düşmeyince 12 Mart'ta yeniden hastaneye götürüldü. Burada bir kez daha test yapıldı. Ancak sonuç yine negatif çıktı.

ÜÇÜNCÜ TEST POZİTİF ÇIKTI

16 Mart'ta yüksek ateşten dolayı Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y'ye bir korona testi de burada yapıldı, sonuç pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin 'negatif' sonuç verebileceği öngörüldü. E.Y. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. Cumapazarı Mahallesi'nde sadece yakınlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız toprağa verildi.

DOKTORLAR KARANTİNADA

E.Y'de virüs tespit edilmesinin ardından, temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi mercek altına alındı. E.Y'nin Araklı'daki iki akrabasının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hem bu 2 kişi hem de görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personel karantinaya alındı. E.Y. ile temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahiliye bölümündeki tüm sağlık personeli de olası virüs tehlikesine karşı 14 günlük karantina sürecine alındı. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayı 70'i aştığı belirtiyor.

Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı

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Koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı

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Haber Yorumları (14)
500
KLAVYE DELİKANLISI: klasik vurdumduymaz, vatanına faydası olmayan, düşüncesiz, bencil tipik yaşlı vatandaş. senin yüzünden insanlar neyle uğraşıyor şimdi. bunun hesabı sana sorulacak biliyorsun!
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TEMEL''İN FADİME YOLLARDA: Koronalı lazın biri Fransa dan yola çıkar. önce uçakla İstanbul''a sonra otobüsle Samsun a Oradan da minübüsle Trabzon Of''a gelir. Yahu dram bu dram. En acı dram. Allah sonumuzu hayır etsin yarabbim. Çoluk çocuğu kırıp geçirecek ona üzülüyorum.
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FUAT: bizim insanların çoğundan bir yol olmaz. Hepsi demiyorum, çoğundan.
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123: Yurtıdında kalmışsın ama beyin ait olduğu yerde kalmamış
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HACI ARİF EFENDİ: Kadının cenaze evine katıldığı söyleniyor. Evin içinde kaç kişiye bulaştırmıştır. Aklım almıyor.
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LEYLA: Nasıl Allah rahmet eylesin denir ki şimdi Göz göre göre kaç kişiye bulaşırmış Cinayete teşebbüs değil de ne bu !
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ERDEM: Bencillik bu, ve malesef bizim milletimizde de çok var
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MUSTAFA: ofludan hayırmı gelmiş
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KARA: Bunun gibileri yemin ederim cins ya nasıl bir beyin var örümcek kafalı öldün gitti işte
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ASİ: Düşünmek bile istemiyorum, Fransa''dan başlayarak hava limanları, uçak, hava limanı ulaşımı. . . . . . ne 70''i kim bilir kaç kişiye bulaştırdın. Allah tahsiratını affetsin de zamanında söylesen belki de tedavi olacaktın!
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