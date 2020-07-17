Türkiye'de, kız kuşunun nadir görülen türüne rastlandı! Mahmuzlu kız kuşu özellikleri nedir?
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Türkiye'de, kız kuşunun nadir görülen türüne rastlandı! Mahmuzlu kız kuşu özellikleri nedir?

Doğu'nun incisi, biyoçeşitliliği ile bilinen Diyarbakır'ın Dicle Vadisi'nde kız kuşunun ender görülen türlerinden mahmuzlu kız kuşuna rastlanıldı. Koronavirüs nedeniyle insanların doğadan el çekmesi, mahmuzlu kız kuşunun görülmesine önayak oldu. Peki, mahmuzlu kız kuşu nedir, nerde yaşar?

Türkiye'de, kız kuşunun nadir görülen türüne rastlandı! Mahmuzlu kız kuşu özellikleri nedir?
17.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:04

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Diyarbakır'da rastlanan mahmuzlu kız kuşunun, koronavirüsün insan faaliyetlerinin azalmasına yol açması sonrası daha fazla yavru yetiştirdiklerini açıkladı. Mahmuzlu kız kuşu özellikleri nedir?

Dicle Vadisi'nde avlanmaları yasak olan koruma altındaki mahmuzlu kız kuşu görüldü. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'ne (BERN) göre, koruma altındaki göçmen kuş, lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göl ve nehir kenarlarında yaşamlarını sürdürüyor. Böcek ve omurgasız hayvanlar ile besleniyor.

MAHMUZLU KIZ KUŞU NEREDE YAŞAR?

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Mahmuzlu kız kuşu, su kenarlarında yaşar. Böceklerle ve omurgasız hayvanlarla beslenir. Bunun yakın akrabası olan kız kuşları ile aynı gruptandır. Özellikle son dönemlerde nadir görülmesiyle doğaseverlerin dikkatini çekmekte. Anadolu'da üremesini gerçekleştirir. Bu mevsimde Anadolu'da farklı bölgelerde karşımıza çıkar. Son zamanlarda özellikle koronavirüsten kaynaklanan insan faaliyetlerinin azalmasıyla, mahmuzlu kız kuşu daha fazla yavru yetiştiriyor ve göçe daha fazla birey gönderebiliyor.

Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü

"KORONAVİRÜS OLUMLU KATKIDA BULUNMUŞTUR"

Dolayısıyla koronavirüs, biyoçeşitliliğe ve tür zenginliğine olumlu katkıda bulunmuştur. İnsanların faaliyeti az olduğu için bunlar, tabiatta daha rahat besin buluyorlar. Yuvaları, yavruları rahatsız edilmiyor. Dolayısıyla daha fazla yavru yetiştirebiliyorlar" dedi.

Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü

MAHMUZLU KIZ KUŞU ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye'de yaz göçmeni olan tür, Mart'ta üreme bölgelerine gelir. Nisan sonuna doğru yuva faaliyetleri başlar ve temmuza kadar sürer. Ekim'de ise kışlama bölgelerine geri dönen Mahmuzlu kızkuşu tek eşli (monogam) bir türdür. Yuvalarını yere yaparlar ya da yumurtalar doğrudan yerdeki uygun yerlere bırakılır. Kuluçka süreleri 3-4 hafta sürer ve yuvalara 2'li, 3'lü ve 5'li yumurtalar bırakılsa da bu sayı çoğunlukla 4'tür. Nisan'da, erken dönemde yuva yapan çiftler ikinci kuluçkayı da gerçekleştirebilirler fakat genellikle tek kuluçka görülmektedir. Yavrular ve ebeveynler göç edene kadar bir arada bulunurlar. Yavru besleme söz konusu değildir ve yavrular yönlendirilerek beslenmeleri sağlanır. Besinlerini daha çok küçük omurgasızlar ve solucanlar oluşturur. Bunlarla birlikte bitki kökleri, kertenkeleler ve küçük memelilerle de beslenirler.

Kaynak: DHA

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