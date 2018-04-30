Türkiye'de Kış Aylarında Rap Rüzgarı Esti!

Baharın tadı her yanı sarmışken, müziğin rengi de mevsime eşlik edecek elbette. Mevsimlerin insanların ruh hallerini etkilediği, müziğin de insanların ruhsal yolculuklarına eşlik ettiği çok açık. Peki, herkesin daha çok evlere kapandığı, coşkunun yerini biraz daha temkinli olmanın ve hüznün aldığı kış aylarında Türkiye'de ne dinledik? Spotify, 1 Aralık – 30 Mart tarihleri arasında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları listeledi.

Spotify verilerine göre Türkiye'de kış aylarında en çok rap müzik dinlendi. Rap'in yükselen isimleri Gapapizm, Ezhel ve Burak King, listenin ilk 3 sırasında yer alarak Türkiye'de kışa damgasını vurdu. Gazapizm'in "Heyecanı Yok" adlı şarkısı, Aralık – Mart döneminde Spotify kullanıcılarının en çok dinlediği şarkı olarak Türkiye'de kışın şarkısı oldu.

Listenin geri kalanında ise yine Rap ağırlıkta. Ezhel, Geceler adlı şarkısıyla listenin ikinci sırasında yer almasını yanı sıra, "İmkansızım" ve "Şehrimin Tadı" şarkılarıyla da ilk 10'da sıkça ismini gördüğümüz bir isim oldu. Amerikalı rap sanatçısı Post Malone, bu yıl dillerden düşmeyen şarkısı "Rockstar" ile listenin 4'üncü sırasına yerleşirken, Türkiye'de kış aylarında en çok dinlenen bir başka sanatçı ise pop dünyasından geldi. Ersay Üner, "İki Aşık" şarkısı ile listede 6'ıncı sırada yer aldı. Latin müziğin sevilen ismi Kübalı Camila Cabello'nun "Havana"sı, İngiliz Dua Lipa'nın elektronik dans müziği "News Rules"u ise rap rüzgarı içinde şaşırtan isimler oldu. Eypio'nun Çukur dizisi için yazdığı "Gömün Beni Çukura" adlı şarkısı da rap ağırlıklı listede, en çok dinlenenler şarkılar arasındaki yerini aldı.İşte Kış aylarında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar:

Türkiye Kış Top 10 Listesi

Ezhel/ Geceler

Burak King/ Yanıyoruz

Post Malone/ Rockstar

Ezhel/ İmkansızım

Ersay Üner/ İki Aşık

Eypio/ Gömün Beni Çukura

Camila Cabello/ Havana

Dua Lipa/ New Rules

Ezhel/ Şehrimin Tadı

POP'UN RAP'İN İKTİDARINI ZORLADIĞI İLLER DE VAR

Türkiye'de kışın en çok dinlenen şarkılara bölgeler bazında baktığımızda, genellikle ilk 3 sıranın ülke genelinde olduğu gibi Gazapizm, Ezhel ve Burak King arasında bir yarışa sahne olduğunu görüyoruz. Ancak örneğin Karadeniz'de Trabzon'da bu yarışın içindeki isim değişiyor ve listenin 3'üncü sırasına genel listede 6'ıncı sırada gördüğümüz Ersay Üner yerleşiyor. Aynı durum, Doğu'da Malatya ve İç Anadolu'da Kayseri için de geçerli. Trakya'da ilk üç için yarışan isimler genellikle değişmezken, İstanbul'da Ezhel, iki şarkısı ile Gazapizm'den sonra 2 ve 3'üncü sıraya yerleşiyor ve Burak King'i geride bırakıyor. Güney'de alışılagelen sıralamayı bozan şehir ise Antalya. Post Malone, Antalya'da 3'üncü sırada yer alarak Ezhel'i ilk 3'ün gerisinde bırakıyor.