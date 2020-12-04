Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288, ülkesine geri dönenlerin sayısı ise 419 bin 40 oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 638 bin 288 kişi olduğunu söyledi. Çataklı ayrıca ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının da 419 bin 40 olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kasım ayında gerçekleştirilen toplantılara değinen Çataklı, terörle mücadelenin hem Türkiye'nin hem de İçişleri Bakanlığının ana güvenlik maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, "PKK terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak özellikle 15 Temmuz'dan sonra yeni bir stratejiyle ve yüksek bir kapasiteyle ortaya koyduğumuz mücadele, oluşturduğumuz operasyonel saha baskısı ve terörü besleyen kaynakları kurutmaya dönük anlayışımız sayesinde bugün PKK terör örgütü bitme noktasına gelmiştir" dedi.

"2020-2021 SONBAHAR-KIŞ DÖNEMİ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR"

Bu kış terör örgütünün üzerine kabus gibi çökeceklerini vurgulayan Çataklı, örgüte yönelik elde edilen kazanımların muhafazası, eylem yapma kabiliyetini yitirerek "hayatta kalma mücadelesi" safhasına gerileyen terör örgütünün tamamen hareketsiz/etkisiz kılınması, teröristlerin teslim olmasının sağlanması ve terörün ülke gündeminden çıkarılması maksadıyla, "Huzur Harekat Planı" kapsamında 2020-2021 sonbahar-kış dönemi operasyonlarının devam ettiğini söyledi.

"SİZE UNUTAMAYACAĞINIZ BİR KIŞ YAŞATACAĞIZ"

Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, bu kapsamda bugüne kadar yüzde 51'i (3 bin 764) tamamlanmıştır. Buradan kış üslenmesine çalışan örgüt elemanlarına sesleniyorum. Bu kış mağaralarda yalnızlık çekmeyeceksiniz. Bütün kış boyunca ensenizde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Operasyonlarımız aralıksız devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık ve inşallah size unutamayacağınız bir kış yaşatacağız."

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasım ayında kırsal alanda 7'si büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde 1325 operasyon yapıldığını bildiren Çataklı, söz konusu operasyonlarda aralarında Terörden Aranlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Yılmaz Dersim (K), İsmail Sürgeç ile gri kategorideki 5 teröristin de bulunduğu toplam 79 (9 ölü, 36 sağ, 34 teslim) teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATLI 373 KİŞİ TUTUKLANDI

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 58'inin PKK/KCK, 19'unun DEAŞ, 2'sinin sol terör örgütü mensubu olduğunu dile getiren Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 518 şüphelinin (PKK/KCK 897, FETÖ/PDY 1268, DEAŞ 318, sol terör 35) gözaltına alındığını, 373 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Terör operasyonları neticesinde kasım ayında 165 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini söyleyen Çataklı, 84 silah (49'u ağır ve uzun namlulu silah), 57 mayın/EYP, 72 el bombası, 972 kilogram patlayıcı madde ve 19 bin 356 muhtelif mühimmatın ele geçirildiğini dile getirdi.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 148 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe, Barış Pınarı ve Kaplan harekatlarının izdüşümü olarak planlanan Kıran ve Kapan operasyonlarının tamamlanmasının ardından 13 Temmuz itibarıyla başlatılan Yıldırım Operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini vurgulayan Çataklı, "Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmıştır. 401 mağara/sığınak imha edilmiş, bu mağara ve sığınaklarda uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı