TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU
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TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU

TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAFatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada'da ölü bulundu.

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Fatih'te kaldığı otelden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan, ailesi bulmak için İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada'da ölü bulundu.

İstanbul'a 16 Temmuz'da tatil için gelen Varşova'daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Makar Fedorovich Ragin, Fatih'te kaldığı otelden 28 Temmuz'da çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesine Prens Adaları'na gideceğini söyledikten sonra kayıplara karışan Ragin'in otelden çıktığı son anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

CANSIZ BEDENİ BURGAZADA'DA BULUNDU

Rus öğrencinin cansız bedeni sabah saatlerinde Burgazada'nın Kumbaros Koyu'nda bulundu. Koyda tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Burgazada polisi deniz araçlarıyla olay yerine geldi. Daha sonra bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemelerinde cesedin Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin'e ait olduğu belirlendi. Ragin'in cansız bedeninin yaklaşık 10 gündür orada olduğu ve bedeninde deformasyonlar oluştuğu öğrenildi. Rus öğrencinin çantası ve cüzdanı da cesedin yakınlarında bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU
TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU
TÜRKİYE'DE KAYBOLAN RUS ÖĞRENCİ ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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