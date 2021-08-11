Türkiye'de kaç göçmen var? 2021 güncel göçmen sayısı kaçtır? Türkiye'de resmi göçmen nüfusu kaçtır?

Küreselleşen dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göç ve ona bağlı problemler her geçen yıl artıyor. Ülkemizde ise son yıllarda göçmen sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar, Türkiye'de kaç göçmen yaşıyor? Ülkemizde kaç göçmen var? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Türkiye'deki göçmen sayısı kaçtır? İşte detaylar...

Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 6 bin 484 kişi artarak toplam 3 milyon 690 bin 896 kişi oldu. Peki, Türkiye'de kaç göçmen var? 2021 güncel göçmen sayısı kaçtır? Türkiye'de resmi göçmen nüfusu kaçtır?

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI KAÇTIR?

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyondur ve bunların yüzde 90'ı Suriyeli olup Suriye'de devam eden çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de sığınma, uluslararası koruma veya mülteci statüsü talep eden farklı milletlerden diğer göçmenlerle birlikte 3,6 milyon Suriyeli Türkiye'de Geçici Koruma için kaydolmuştur.

Türkiye aynı zamanda 2015 yılında Akdeniz Krizinin merkezinde yer almıştır. Yunanistan'a Türkiye'den gelen göçmen sayısı, 2015 yılında en yüksek seviyesi olan 850.000'den 2017'de 186.786'ya düşmüş olsa da, bu göçmen rakamları halen ciddi sayıdadır. Türkiye karadan ve denizden düzensiz göç konusunda en büyük zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ (IOM) NEDİR?

Uluslararası Göç Örgütü (İngilizce: International Organization for Migration - IOM) acil durumlarda yardım, mültecilerin yeni bir ülkeye yerleştirilmesi, gönüllü geri dönüşlere yardım, göçmen sağlığı, para gönderme ve yasal göç seçeneklerinin desteklenmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür. Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan ve hükümetler arası bir kuruluş olan IOM, toplam 173 üye devletten oluşmaktadır. 1951 yılında Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) adıyla II. Dünya Savaşı'ndan etkilenerek göç eden insanlara yardım etmek amacıyla kurulan örgüt daha sonra isim değiştirerek bugünkü halini aldı. Örgütün resmi dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. Genel sekreterliğini 2018 yılında beri Portekizli bir avukat, sosyalist parti üyesi ve 1995-1997 yılları arasında Savunma Bakanı olarak hizmet etmiş António Vitorino yapmaktadır. IOM, 2016 yılının Aralık ayında tam olarak Birleşmiş Milletler çatısı altına girmiştir. Birleşmiş Milletler Göç Ajansı ismi ile de anılmaktadır.

Kaynak : IOM

TÜRKİYE GÜNCEL GÖÇMEN SAYISI

Türkiye'deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 23 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 6 bin 484 kişi artarak toplam 3 milyon 690 bin 896 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 774 bin 520'si (%48) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocukların ve kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 627 bin 824 kişi. (%71,2)

YAŞ ARALIĞI ERKEK KADIN TOPLAM 0-4 282.909 263.703 546.612 5 9 285.835 268.366 554.201 10 14 215.360 202.012 417.372 15-18 138.856 117.479 256.335 19-24 284.059 213.013 497.072 25-29 217.815 158.099 375.914 30-34 163.984 118.936 282.920 35-39 123.019 96.246 219.265 40-44 83.924 73.338 157.262 45-49 56.937 55.788 112.725 50-54 45.078 44.092 89.170 55-59 34.280 34.406 68.686 60-64 22.496 23.371 45.867 65-69 14.581 15.497 30.078 70-74 8.601 9.538 18.139 75+ 8.298 10.980 19.278 TOPLAM 1.986.032 1.704.864 3.690.896

Kaynak : multeciler.org.tr