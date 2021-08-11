Türkiye'de bir plajda Afganistan bayrağının asıldığını gören Işın Karaca, öfkeden deliye döndü

Türkiye'ye sığınan Afgan mültecilerin tatil için gittikleri bir otelin plajına Afganistan bayrağını astığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan videoya tepki gösteren Işın Karaca, "Delireceğim, al bayrağını ve git. Seni ülkemde istemiyorum" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirirken, ülkeyi terk eden Afgan mülteciler Türkiye sınırına akın etti. Mültecileri istemeyen binlerce vatandaş ise sosyal medya hesaplarından tepki göstermeye başladı. Tepkilerin devam ettiği Afgan mültecilerin bir videosu ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"BEN MİSAFİRPERVER DEĞİLİM, SENİ ÜLKEMDE İSTEMİYORUM"

Söz konusu videoda Afgan mültecilerin Türkiye'deki bir plajda Afganistan bayrağını asıyor. Büyük tepki çeken videoya bir tepki de şarkıcı Işın Karaca'dan geldi. Videoyu Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Burası Antalya sahil! Delireceğim yeminle! Al bayrağını ve git! Ben misafirperver değilim kardeşim! Seni ülkemde istemiyorum! Nerde kardeşim Emniyet Genel Müdürlüğü. Buna nasıl izin verilir! Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı, benim senin çocuğun bunlarla mı savaşacak sokakta. Yapmayın Allah'ın aşkına! Yemişim vefasını! Cefa çekeceğiz vefalı olacağız diye! Bizim insanımız bu topraklar için canını kanını feda etmiş! Sen gel bayrak dik diye mi" dedi.

Son günlerde yangından etkilenen vatandaşlara yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Demet Akalın'ın da Işın Karaca'nın paylaşımına "Ne vefası ne bileziği Allah aşkına bu nedir ya" dedi.