Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı - Haberler
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Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Haberler | Güncel

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı Türkiye'de kuruluşunun 42., Diyarbakır'da ise 21. yılını görkemli bir şekilde kutlayan Final Okulları, eski mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı

DİYARBAKIR - Türkiye'de kuruluşunun 42., Diyarbakır'da ise 21. yılını görkemli bir şekilde kutlayan Final Okulları, eski mezun olan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin her yerine yayılan 42 yıldır 4 milyon 630 bin öğrenciye eğitim veren Final Okulları Türkiye'de 42. yılını Diyarbakır'da ise kuruluşunun 21. yılını coşkuyla kutladı. 2010-2021 arası ilk defa gerçekleştirdiği mezunlar buluşmasına, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, kuruculardan Mustafa Bilbay, Diyarbakır kurucusu Şahin Otu, Türkiye Final Okullarından birçok yönetici ve misafirin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, bunun geleneksel hale geleceğini ve ilkini Diyarbakır'da gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını kaydetti. Taşel, "Bugün mutlu bir günümüz, Final eğitim kurumları 42 yıl önce kuruldu. 42 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyor ve bu güne kadarda 4 milyon 630 bin öğrenci Türkiye'de okuttuk. Diyarbakır içinde bugün anlamlı bir gün, bugün Diyarbakır şubemizin 21. kuruluş yılı Diyarbakır plakasıyla aynı döneme denk geliyor. Hem okulumuz hem de kurslarımız çok sayıda mezun verdi. Okulumdan mezun olan öğrenciler Türkiye'de ve Diyarbakır'da güzel görevdeler, onlarla bir araya geldik. Eğitimin temel amacı insan yetiştirmek, bizim en büyük servetimiz yetiştirdiğimiz insanlar olduğunu düşünüyoruz, bu duygular içerisinde mutlu bir gün olacak. Güzel bir gece olacak insanlar anılarını tazeleyecek, hem de farklı devrelerde olan öğrenciler birbirlerini tanımış olacak. Bu program geleneksel olarak devam edecek birçok şehirde, Türkiye'de ilkini Diyarbakır'da başlatıyoruz" dedi.

"Bazı duygular ifade edilmez yaşanır"

Diyarbakır Final Eğitim Kurumları Kurucusu Şahin Otu, mezun olan öğrencilerle bir araya gelmenin ifade edilemeyecek bir duygu olduğunu belirterek bunun yaşanması gerektiğini kaydederek yetiştirdikleri öğrencilerin meslek sahibi olmasından kaynaklı mutlu olduğunu kaydetti. Otu, "Bazı duygular ifade edilmez, yaşanır derler ya benimki de öyle oldu. Ben öğretmenlikte 27. yılını yaşıyorum. Biraz önce bir öğrencimizi gördük mesela ilkokulda bizdeydi şimdi bakıyoruz doktor olmuş, karşımıza meslek sahibi olarak çıkmış, bunu görünce çok mutlu oluyoruz. Onlarda okul anılarını hatırlıyor, ben bu sırada, bu sınıfta okudum bu bahçede koştum, diye. Bizde istedik ki onları tekrardan buluşturalım, o final ruhunu beraber yaşayalım, böyle bir hatıramız oldu. Bizde bu heyecanı yaşıyoruz anlatılmaz yaşanır gerçekten bu durum. Binlerce öğrenci yetiştirdik bu bize en büyük armağandır, bizi gururlandıran budur. İnsan yaptığının karşılığını alınca, bunun ne kadar güzel bir duygu olduğunu, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğunun hazına vardık, bizi sevindiren olay budur, bunun mutluluğunu yürekten yaşıyoruz" diye konuştu.

2014 yılında mezun olup avukat mesleğini icra eden eski mezunlardan Meltem Batmanlı, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek organizasyonun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Batmanlı, "Öncelikle beni yetiştiren öğretmenlerimi gördüğüm için daha fazla bir heyecan hissediyorum uzun yıllar geçti çünkü ama görüyorum ki hala süreç devam ediyor. Bütün tempoları bütün çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve daha çok ilerlemişler o yüzden ekstra mutluluk hissediyorum açıkçası. Tekrar kendilerini gördüğüm için de çok mutluyum. Buradan mezun olan diğer arkadaşlarımla da ara ara görüşüyoruz onlarda farklı meslek dalların da faklı şehirlerde hayatlarını sürdürüyor, ama olabildiğince görüşmeye gayret gösteriyoruz. Benim zor zamanımda karşıma çıkan bir okuldu burası, en başta hocalarım çok iyiydi her zaman çalışan öğrencinin elinden tutan bir ekibi vardı. Hepsinin ilgisi ayrıydı, o yüzden mutluyum burada okuduğum için. Güzel bir atmosferi vardı buranın hep. Hocalarımı gördüğüm için çok mutluyum ki kendilerine her zaman çok saygı duyarım, o yüzden çok mutluyum burada olduğum için" şeklinde konuştu.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı

Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Final Okulları 42. yılını eski mezun olan öğrencileriyle kutladı
İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri
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