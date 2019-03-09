Türkiye'de Bir İlk: Kızılcahamam'a Jeopark Müzesi Açıldı

Ankara Kızılcahamam Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Jeopark Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de bir ilk olduğu ifade edilen Jeopark Müzesi'nin açılışına Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, okul müdürleri, öğrenciler, mahalle muhtarları, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Müze hakkında bilgi veren Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, "Kızılcahamam'a büyük gayretler sonucunda kazandırdığımız bu müze ile en başta çocuklarımızın, kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin doğal kültürümüzü, mirasımızı tanımalarını ve koruma bilincine ulaşmalarını hedefliyoruz. Müzemiz sayesinde çevre konusunda daha duyarlı, bilinçli ve bilgili bir gelecek kuşak yetiştirilmesine büyük katkı sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.

23 milyon yıl öncesine dair izler yansıtılıyor

Jeoparkta, çevre bilincinin ve çevresel eğitim programlarının oluşturulması için ideal mekanlar bulunuyor. Diğer bütün müzeler gibi öğrenme ortamı olan ve bilgiyi yeniden üreten Jeopark Müzesinde, jeo-çevreyi ve bugün yaşamayan canlıların yaşayan tüm canlılarla etkileşimi anlatılıyor. Dijital sergiler, filmler, oyunlar, replikalar ve orijinal eserler ile ziyaretçiler bilgilendiriliyor. Müzede, jeolojik zamanın 3. evresinde, yani şiddetli volkanik faaliyetlerin yaşandığı dönemde şekillenen Anadolu topraklarının 23 milyon yıl öncesine dair izlerini yansıtılıyor. Anadolu'nun yeryüzü şekillerine, farklı canlı formlarına ve bunların yaşadığı dönüşüm ve etkileşime tanıklık ediliyor.

Meraklıların uğrak noktası

Öte yandan Kızılcahamam jeosit durakları olan Karagöl, Alicin Kanyonu, Mahkemeağcin, Bazalt fosil yatakları, Çamlıdere Jeolojik Ormanı, Güvem Beşkonak Bazalt Sütunları, Abacı peribacaları, Seyhamamı, Soğuksu Milli Parkı'da meraklıların uğrak noktalarından birkaçını oluşturuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA