Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye'de Ankara yakınındaki bir ilçede kitle bağışıklığına ulaşıldığını söyledi. Azap'ın verdiği bu bilgi bir ilk olma özelliği nedeniyle dikkat çekiyor. Ayrıca Prof. Azap ilçede yaşayanlara giriş çıkışların kapatılması uyarısında da bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, dünya ile birlikte Türkiye'yi de yeniden etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Azap, ilçede yaşayanlara "Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız" tavsiyesinde bulundu. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, Prof. Azap ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

BİR İLÇE KİTLE BAĞIŞIKLIĞINA ULAŞTI

Sarıkaya, yazısında şunları yazdı "Koronavirüs konusunda baştan bu yana teşhisleri, tedavi yöntemleri ile öne çıkan Prof. Dr. Alpay Azap ile dün sohbet ederken başından geçen önemli bir olaydan söz etti. Aktardığına göre tanıdığı birisi kendi ilçelerindeki vaka sayısı hakkında bilgi aktarmış. Bakmışlar veriler doğru... İlçenin nüfusu ile orantı kurmuş, olması gereken kitle bağışıklığına ulaşıldığını belirtmiş.

İLÇEYİ KAPATIN TAVSİYESİ

"Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız" tavsiyesinde bulunmuş. Prof. Dr. Azap, bunu belirtmekle birlikte grip gibi ikinci kez yakalanma riskinin bulunduğunu da anımsattı. İlçede yaşayanların bir başkasıyla temas etmemesi veya denetimli kontrol halinde herhangi sorunla karşılaşmadan sağlıklı kalacaklarına vurgu yaptı.

ANKARA ÇEVRESİNDEKİ BİR İLİN İLÇESİ

Ankara çevresindeki bir ilin ilçesinin adını söyledi ama yazılmasını da istemedi, nedeni çok yüksek ilgi görüp ikinci kez insanların hastalığa yakalanma riski... Şurası açık ki, daha küçük yerleşimlerde kitle bağışıklığına ulaşma şansı yakalanabilir. Ancak büyük kentler için bunu söylemek pek olası değil gibi görünüyor. Tabii her gün çevremizdeki insanların veya yakınlarının Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini aldığımız Ankara'da da yakında kitle bağışıklığına ulaşıldığı haberi alınırsa şaşmamak gerekir.

KİTLE BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Bireylerin büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu bir popülasyonda, bu tür insanların hastalık bulaşmasına katkıda bulunma olasılığı düşüktür, enfeksiyon zincirlerinin bozulma olasılığı daha yüksektir, bu da hastalığın yayılmasını durdurur veya yavaşlatır.