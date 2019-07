Türkiye'de 2,5 milyon hepatit B'li, 500 bin hepatit C'li hasta var

Sinem ERYILMAZ'Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL,(DHA)'Türkiye'de kronik hepatit B virüsü enfeksiyonlu 2,5-3 milyon kişi bulunuyor. Hepatit C'li kişi sayısı ise 500 bin civarında. Bunların ancak yüzde 20'sine tanı konulduğu tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 verilerine göre dünyada 325 milyon viral hepatit B ve C'li hasta bulunmakta. Bu rakamlara her yıl yaklaşık 3 milyon kişi daha ekleniyor. Hepatit B ve C'li kişilerin yüzde 80'ine ise tanı konmamış durumda. Tanı konulanların da ancak yüzde 10 ila 20'si tedavi alıyor. Yılda 1.4 milyon insan buna bağlı siroz ve kanserden hayatını kaybediyor. Türkiye'de de rakamlar oldukça yüksek. Ülkede kronik hepatit B virüsü enfeksiyonlu 2,5-3 milyon kişi var. Hepatit C'li kişi sayısı 500 bin civarında. Bunların ancak yüzde 20'sine tanı konulduğu ifade ediliyor.

Bu noktada 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulunan Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 'A ve E hepatitinin sadece akut hepatit yaptığını ve genellikle kan yoluyla değil kirli su ve gıdalarla bulaştığını, çok ciddi bir sağlık sorunu teşkil etmediğini söyleyebiliriz' dedi.

Her yıl dünyada 1.4 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 15-20 bin kişinin Hepatit B ve C'ye bağlı siroz kanserinden hayatını kaybettiğini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2030 yılına kadar ülkelerde hepatit B ve hepatit C'li hastaların yüzde 90'ına tanı konulması, tanı konulanların en az yüzde 80'inin tedavi edilmesi ve böylece viral hepatitlere bağlı ölümlerde yüzde 65 azalma sağlanması yönünde hedef koyduğunu belirtti.

30 YAŞ ALTINDAKİLERDE HEPATİT B DAHA AZ GÖRÜLÜYOR

Bunun gerçekçi bir hedef olduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 'Bunun için bu seneki dünya hepatit gününde bu konuyu işliyoruz. Hepatit B ve C için çok etkili ilaçlarımız var. Ayrıca hepatit B için zaten uluslararası program ülkemizde 20 yıldır uygulanıyor. Demek ki 30 yaşın altındaki jenerasyonlarda hepatit B giderek az görülmeye başlanıyor. O halde dünyada milyonlarca, Türkiye'de de yüz binlerce tanı konulmamış hastaya tanı koymamız ve mevcut ilaçlarla bunları tedavi edip, Hepatit B ve C'yi kontrol altına almamız gerekiyor' dedi.

'HEPATİTLİ HASTA KALMASIN'

'Türkiye'de kronik Hepatit B virüsü enfeksiyonlu 2,5-3 milyon insan var. Hepatit C'li ise 500 bin civarı. Bunların ancak yüzde 20'sine tanı konulduğunu düşünüyoruz. Demek ki aslında tanı konulmamış 2-2,5 milyon insan var' ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, 'Dünyada da 300 milyon kişi bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu seneki sloganı 'Kayıp Milyonları Ulaşalım' oldu. Biz de Türkiye için 'Haydi Hepatitli Hasta Kalmasın!' diyoruz. Bu hastalığa tanı koyabiliyoruz, tedavi edebiliyoruz. O zaman sadece bu hastaları bulmamız lazım? şeklinde konuştu.

4 KİŞİDEN BİRİNDE BELİRTİ VERİYOR

Enfeksiyonun vücuda alındığında sadece her 4 kişiden birinde sarılığa sebep olduğunu, bu yüzden tanısının konulamadığını vurgulayan Prof. Dr. Çakaloğlu, 'Maalesef kronikleşen hastaların çoğu da bu ilk enfeksiyonu sessiz geçiren hastalar oluyor. Bu hastalara 10 ila 40 yıl arasındaki sürede siroz olana kadar tanı koyulamıyor. Şu anda Türkiye'deki hastaların yüzde 80'ini bilmiyoruz. Hastalar da bu mikrobu taşıdıklarının farkında değiller. Çünkü bir belirti vermiyor' açıklamasında bulundu.

Tanı koyulmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Çakaloğlu 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü öncesinde şu mesajı verdi:

'Her hekime gidildiğinde bu testler yapılmıyor. Onun için Türk Karaciğer Vakfı olarak ısrarla vurguluyoruz. Herkes bir kere hepatit testlerini yaptırsın.'



Kaynak: DHA