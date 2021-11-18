Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti - Haberler
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, görevini makam odasında yapmadığını ve sahada olduğunu belirtti.

ARDAHAN (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, görevini makam odasında yapmadığını ve sahada olduğunu belirtti.

Metin Feyzioğlu, Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu'yu makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kente yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Yeni seçilen Ardahan Baro Başkanı Yolçu'nun kendisini ziyarete geldiğini ve bugün de iadeiziyarette bulunduğunu ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Ben bu görevi makam odamdan yapmadım, sahadayım çünkü gerçekleri sahada, adliye koridorunda öğrenebiliyorsunuz. Duruşma bekleyen meslektaşlarla konuştuğunuzda öğrenebiliyorsunuz. Genç meslektaşlarımızın, kıdemlilerin sorunlarını, şehrin özel sorunlarını buralara gelerek öğrenebiliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde ortak sorunlarımız var. Bir de o şehre özel sorunlar var. Bunları yerinde görmeniz gerekiyor. Bu nedenle buradayız."

Feyzioğlu, kentlere ziyaretlerinde baro ve adliyelerin yanı sıra diğer ilgililerle de görüşmeler yapmanın gayretinde olduklarını belirtti.

Ardahan Adliyesinin fiziki olarak ihtiyacı karşılamakta yetersiz olduğunu ve yeni yapılacak adliye binasında baronun da yer almasını istediklerini aktaran Feyzioğlu, hizmet etmek için kente gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nu ziyaret etti

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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