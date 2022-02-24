Türkiye askeri gücü 2022: Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı sırada, NATO'da kaçıncı sırada? Türkiye askeri gücü sıralaması kaç?

Dünya askeri güç sıralaması 2022 ve Türkiye askeri gücü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye askeri personel sayısı, Türkiye askeri envanteri, Türkiye asker sayısı gibi rakamlar araştırılıyor. Açıklanan verilere göre haberimizde sizler için Türkiye askeri gücü 2022: Türkiye askeri gücü dünyada kaçıncı sırada, NATO'da kaçıncı sırada? Türkiye'nin kaç savaş uçağı var? Türkiye askeri gücü sıralaması kaç? sorularını yanıtladık. İşte detaylar haberimizde..

TÜRKİYE ASKERİ GÜCÜ 2022

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'yi karadan, denizden ve havadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askerî kuvvet. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığı TBMM adına Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Türk Kara Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetlerinden oluşmaktadır. 9 Temmuz 2018 itibarıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'dir. Toplam güç ve sayı bakımından dünyanın 11, NATO'nun ise en güçlü 2. ordusudur.

Türk ordusunun kuruluş tarihi Hun Hükümdarı Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan MÖ 209 olarak kabul edilmiştir. Türk ordusunun kökleri Hun İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi Türk devletlerinin ordu geleneği Türk Silahlı Kuvvetlerinde sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerine son hâlini Mareşal Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesi sonrası İtilaf Devletleri Türk ordularını dağıtmış, Anadolu'yu işgale başlamıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk orduyu yeniden toplayarak Anadolu'da Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır ve modern Türk ordusunun ilk zaferi İtilaf Devletleri'ne karşı olmuştur.

Modern Türk ordusu daha sonra 1950 yılında Kore Savaşı'na Şimal Yıldızı adı verilen bir tugayla katılmıştır. Tugay; Busan, Suvan, Kumhwa, Elco bölgelerinde gerçekleşen savaşlarda boy göstermiştir. Kunu-ri Muharebesi sırasında gerçekleştirilen direniş ile birlikte 8. Amerikan ordusunun tümüyle Çin ordusu tarafından yok edilmesini engellemiştir. 1960'lı yıllarda Kıbrıs'ta Türklere karşı saldırılar başlayınca Kıbrıs'a operasyon için hazırlıklara başlamış ve 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.

1980'li yıllarda terör örgütü PKK'nın kurulmasıyla birlikte Türkiye sınırları içinde PKK ile mücadeleye başlamıştır. 1990'lı yıllarda mücadeleyi Kuzey Irak'a taşımış ve Kuzey Irak'ta Çelik Harekâtı, Çekiç Harekâtı gibi sınır ötesi operasyonlar gerçekleştirmiştir. 1995 yılında Yunanistan ile yaşanan Kardak Krizi'nde kayalıklara çıkan Türk komandoları adaya Türk bayrağı dikmiştir, bu durum Yunanistan genelkurmay başkanını istifa ettirmiştir. 1998 yılında terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunması sebebiyle Suriye'yle ilişkiler gerilmiş, Türk ordusu bu gelişmelerin üstüne Suriye sırına yığınak yapmıştır. Baskılar sonucu Adana Mutabakatı imzalanmış ve Türk ordusunun baskısı sonucu Abdullah Öcalan Suriye'den sınır dışı edilmiştir.

2008 yılında Kuzey Irak'a PKK ile mücadele amacıyla Güneş Harekâtı'nı gerçekleştirmiştir. İlerleyen yıllarda PKK'nın Türkiye doğusuna yaptığı yığınakları ortadan kaldırabilmek amacıyla Hendek operasyonlarını yapmıştır. Hendek operasyonlarının ardından Suriye İç Savaşı'na müdahalede bulunmuş Fırat Kalkanı Harekâtı ile Halep'in kuzeyinde bulunan DAEŞ varlığını bitirmiş, YPG'nin Menbic ile Afrin kantonunu birleştirmesini engellemiştir. 2017 yılında İdlib'e girip gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştır. 2018 yılında Afrin'e operasyon gerçekleştirip YPG'yi Afrin'den atmıştır. Afrin'de YPG'ye operasyon gerçekleştirdiği tarihlerde Kararlılık Harekâtı'nı başlatmış Kuzey Irak'a yeni bir askeri operasyonda bulunmuştur. Kararlılık Harekâtı Pençe Operasyonları ile genişletilmiştir ve Türk ordusu Kuzey Irak'ta belirli bölgeleri kontrol etmeye başlamıştır. Pençe Operasyonları sürerken Fırat'ın doğusunda bulunan YPG'ye Barış Pınarı Harekâtı ile müdahalede bulunmuş, 8 gün sürdürülen harekâtta 4820 kilometrekare alanı kontrol etmiştir. İdlib'de Türk birliklerine Rus ordusunun ve Suriye ordusunun saldırıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Bahar Kalkanı Harekâtı'nı da icra etmiştir.

Türk ordusu günümüzde Türkiye Cumhuriyeti tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde Pençe Operasyonları'nı sürdürmektedir diğer yandan İkinci Libya İç Savaşı'na direkt olarak dahil olmuştur ve taraflardan birisi olan Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne danışmanlık yardımında bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, 2021'de tahmini 895.000 askeri ve paramiliter personeliyle ABD Silahlı Kuvvetleri'nden sonra NATO'daki en büyük ikinci askeri güçtür.

Askerlik yaşı: 20

Zorunlu askerlik: 6 ay

Etkin personel sayısı: 437.000

Rezerve personel sayısı: 380.000

Harcamalar: 20 milyar $ (2020)

Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Türkiye'nin kendi toprakları dışında toplam 3 bin 190 askeri personeli bulunmaktadır. Başta NATO üyeliği olmak üzere birçok uluslararası örgüte üyeliğinden doğan sorumlulukları gereği yurtdışında birçok defa geçici olarak asker bulunduran Türkiye'nin üyesi olduğu örgütlere bağlı olmaksızın yurt dışında sürekli olarak bulunan tek askeri üssü Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'dir. Ayrıca 2015 yılında Katar'da Tarık Bin Ziyad Kışlası kurulmuştur. Sudan Devleti'nin Sevakin Adasını Türkiye'ye devretmesinin ardından burada deniz üssü inşaatına başlamıştır.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ BÜYÜKLÜK

80.000 Personel

615 Toplam Uçak

245 Avcı uçağı

48 Bombardıman uçağı

195 İnsansız hava aracı

66 Nakliye uçağı

250 Eğitim uçağı

78 Helikopter

2 Uydu

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