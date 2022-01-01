Türkiye 2022 yılına coşkuyla 'merhaba' dedi

Türkiye genelinde yılbaşı kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleşti. İstanbul Karaköy'de vatandaşlar, iki davulcu zurna eşliğinde yeni yıl için sokağa çıktı. Sesi duyan vatandaşlar davul ve zurnanın etraflarına toplanırken, bazı insanlar dans ederek eğlendi, kimiyse cep telefonuna sarılarak, o anları kayda aldı. Eğlenen bazı insanlar davulculara bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

VATANDAŞLAR İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlayan vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen 'Atlı Polisleri' gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

Taksim Meydanı'na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI COŞKUSU

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konserine yüzlerce kişi katıldı. Düzenlenen etkinlikte Edis, Ozan Doğulu gibi ünlü isimler sahne aldı.

KADIKÖY'DE YENİ YIL KUTLAMALARI

Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA ve zırhlı polis araçları ise herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı hazır bekletildi.

ERCİYES'TE MEŞALELİ GECE KAYAĞI

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıl kutlaması için Erciyes'i tercih etti. Turistler, Erciyes'te meşalelerle gece kayağı yaptı. Kayak yapanlar, bölgede renkli görüntüler oluşturdu.

Soğuk havada variller içinde yakılan ateşle ısınan kayakseverler, DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Yerel sanatçılar da Erciyes'te ziyaretçilere konser verdi.

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA SIRA GECESİ İLE GİRDİLER

Şanlıurfa'da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar, konuk evlerinde düzenlenen sıra gecesi eşliğinde eğlendi.

Şanlıurfa'da konuk evlerine akın eden vatandaşlar, sıra gecesi ile yeni yıl kutlaması yaptı. Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler konuk evlerinde türküler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yedi. Davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlenenler, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Öte yandan, polis ekipleri ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem aldı.

KONYA YENİ YILA EĞLENCE VE DUA İLE GİRDİ

Konya'da eğlence merkezlerini dolduranlar 2021'e veda edip, 2022 yılını coşkuyla karşıladı. Anadolu Gençlik Derneği tarafından da Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

Eğlence merkezlerinde buluşan yüzlerce kişi 2021'e veda edip, gelen 2022 yılını eğlenerek coşkuyla karşıladı. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1391'inci yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

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