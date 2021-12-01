Türkiye 1 aylık oğlunu sobada yakan anneyi konuşuyor

YOZGAT (Haberler.com) - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ardından Türkiye, yeni güne Yozgat'ta bir aylık oğlunu sobaya atarak yakan anne ile uyandı. Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi Fatma Büyük (25), komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından Fatma Büyük gözaltına alındı. Otopsi için hastane morguna kaldırılan bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan anne ile birlikte baba ve babaanne de adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duyanlara dehşete sürükleyen olay, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar, dehşete düşüren olay hakkında tepkilerini dile getirirken "Yozgat" etiketi kısa zamanda zirveye yerleşti.

İşte yapılan paylaşımlardan bazıları;

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet