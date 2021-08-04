Türkeli'de ilginç olay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkeli'de ilginç olay

Türkeli'de ilginç olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobili ile park edilen araçtan inen çocuğun içinde ateş olan küle basmasıyla iki ayağı feci şekilde yandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobili ile park edilen araçtan inen çocuğun içinde ateş olan küle basmasıyla iki ayağı feci şekilde yandı.

Avusturya'dan tatil için Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 65 yaşındaki Cemal Kaya, aracıyla park ettiği yerde talihsiz bir olay yaşadı. Araçtan inen 5 yaşındaki torunu Elif Kaya, araçtan indiği sırada içinde ateş olan küle basmasıyla iki ayağı feci şekilde yandı.

65 yaşındaki gurbetçi Cemal Kaya, yaptığı açıklamada, "Aracımla, Şehit Fehmi Tan Sokak'ta çöp konteyneri yanında bulduğum alana aracımı park ettim. Yanımda eşimle birlikte kızım ve torunlarım da vardı. Orada bulunan bir iş yerine uğradım ve dönüşte 5 yaşındaki torunum Elif Kaya'nın çığlığı ile karşılaştım. Şoke oldum. Torunum araçtan inerken kum birikintisi zannettiği içinde ateş bulunan küle basması sonucu ayağı feci şekilde yandı. Torunumu, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Burada torunumun iki ayağında 4. derece yanık olduğu tespit edildi" dedi.

"Şehrin merkezinde araç patlayabilirdi"

Kaya, "Kimin bu külleri bilinçsizce ve resmen yola kadar saçılmış haldeki külleri bırakmışsa bulunması için polise şikayette bulundum. Günümüz Türkiye'sinde böyle bir olay yaşanmamalı. Bu olayın bizim başımıza gelmesi de ayrı tesadüftü. Böyle bir olay yaşanmasaydı ve fark etmeseydik o küldeki ateş park ettiğim aracımda patlama meydana getirecekti. Burası şehrin merkezi. Belki de birilerinin daha canı yanacaktı. Biz bunu ucuz atlattık sayıyoruz ama böyle büyük bir tedbirsizlik de cezasız kalmamalı" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Türkeli'de ilginç olay
Türkeli'de ilginç olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Alişan Seda Sayan Hande Erçel
Spor Mesut Özil Metin Oktay Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkeli'de ilginç olay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:52:21. #1.16#

title