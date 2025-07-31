Türk sinemasının "Sultan"ı olarak anılan Türkan Şoray ile usta tiyatrocu Cihan Ünal'ın yıllar önce yaşadığı evlilik, aradan geçen zamana rağmen yeniden gündeme geldi. İkilinin birlikte geçirdiği dönem ve ayrılık süreci, hayranları tarafından yeniden mercek altına alındı. Peki, Türkan Şoray ve Cihan Ünal neden ayrıldı? Türkan Şoray ve Cihan Ünal kaç yıl evli kaldı? İşte, ünlü çift hakkında merak edilen tüm detaylar…

TÜRKAN ŞORAY VE CİHAN ÜNAL NEDEN AYRILDI?

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray ile usta tiyatrocu Cihan Ünal'ın 1980'li yıllarda yaşadığı evlilik, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor. Dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Şoray ve Ünal, birlikte rol aldıkları "Mine" filminin setinde tanışarak kısa sürede evlenmişti.

Türkan Şoray ve Cihan Ünal neden ayrıldı

Ancak bu birliktelik uzun ömürlü olmadı. Çiftin neden ayrıldığına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerde öne çıkan iddialar arasında fikir ayrılıkları ve yoğun iş temposunun ilişkilerini yıprattığı yönünde yorumlar yer alıyor.

Türkan Şoray ve Cihan Ünal kaç yıl evli kaldı

TÜRKAN ŞORAY VE CİHAN ÜNAL KAÇ YIL EVLİ KALDI?

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın evliliği yalnızca birkaç yıl sürdü. Bu evlilikten 1985 doğumlu Yağmur Ünal adında bir kızları dünyaya geldi. Ayrılık kararı almalarına rağmen, çocukları için saygı çerçevesinde iletişimlerini sürdürdüler. Şoray ve Ünal'ın kısa süreli evliliği, yıllar sonra dahi gündemdeki yerini koruyor.