Türk sivil toplum kuruluşlarından, Fürth Belediye Başkanına geçmiş olsun ziyareti

Almanya'nın Nürnberg ve Fürth kentinde Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir grup, Almanya'nın Füth kentinde kırmızı ışıkta geçen 50 yaşındaki Türk tır şoförünün neden olduğu kazanın ardından Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Almanya'nın Fürth kentinde geçtiğimiz hafta Türk tır şoförünün kırmızı ışıkta geçmesinin ardından zircirleme kaza meydana gelmiş ve kazada, 34 aracın hasar almış, bir ev de yanmıştı. Almanya'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşu Temsilcileri, bugün Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'ı ziyaret ederek, Türk toplumunun iyi ve kötü günde Fürth halkının yanında oldukları mesajını verdi. Belediye Başkanını ziyarete, Nürnberg Metropol Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar, Fürth Kültür Derneği adına Başkanvekili Aydın Kaval, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, Turnerschaft Spor Kulübü adına iş adamı Kemal Balkan, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları Derneği'ni (TİAD) temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can, Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Sosyal Demokrat Parti(SPD) Kuzey Bölgesi Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, Saadet Nürnberg Temsilcisi Musa Tamer, Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Boz, Yeni Posta Gazetesi Temsilcisi Yılmaz Sarıgül, Euroimaj Dergisi Yayın Kurulu üyesi İlknur Arslan ve Fürthlü İş adamı, eski Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yeşil katıldı.

Bayraktar: "Türk kültüründe, afet ve kazalardan sonra geçmiş olsun ziyareti yapılır"

Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan TGMN Başkanı Bülent Bayraktar," Bizim kültürümüzde büyük afetler ve kazalardan sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunulur. Bu güzel geleneğimizi sürdürmek ve destek olmak için bizler de Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung'u ziyaret etmek istedik. Fürth kentinde meydana gelen kazada büyük zarara yol açan TIR, Türkiye'den olmasaydı da yine biz bu ziyareti gerçekleştirirdik. İyi dost, kötü günde belli olur sözünden yola çıkarak kazada zarar görenlere, Fürth Belediye'sinin başlattığı yardım kampanyasına destek vermek istediğimizi açıkladık ve gönüllü olarak yardım etmek istediğimi bildirdik" dedi.

Belediye Başkanı Jung: " Türk toplumunun girişiminden duygulandım"

Fürth Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Thomas Jung,"Nürnberg ve Fürth'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bu güzel girişimi beni gerçekten çok duygulandırdı. Metropol Bölgesi'nde yaşayan Türk toplumunun feci kazaya ilgi göstermesi ve hasar görenlere yardım etmesi takdire şayan bir girişim. Heyetinizi belediyemizde ağırlamaktan gurur duydum. Kazada can kaybı ve yaralı olmaması tek tesellimiz oldu. Evi yanan vatandaşlarımızı hemen geçici sıcak yuvalara yerleştirdik, evi de tadilat ettireceğiz. Yardım kampanyası ile maddi hasarların yanı sıra, manevi kayıpların giderilmesini de sağlayacağız. Almanya'nın her yerinden yardımlar gelmeye başladı. Türk toplumun desteklerine teşekkür ederiz" dedi. - NÜRBURG