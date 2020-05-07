Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün Kovid-19 mesajlarının iletilmesine destek

Türkiye'den bazı şarkıcı ve oyuncuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mesajların iletilmesinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) destek olduğu bildirildi.

Türkiye'den bazı şarkıcı ve oyuncuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mesajların iletilmesinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) destek olduğu bildirildi.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'den bazı ünlülerin, Kovid-19 mesajlarının geniş kitlelere ulaşması için BM ve DSÖ'ye destek oldukları belirtildi.

Açıklamada bu kişilerin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine salgınla ilgili bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün canlı yayında DSÖ'den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile Kovid-19'a karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncu Mert Fırat'ın da takipçilerine, Kovid-19 ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Şarkıcı Edis Görgülü'nün de DSÖ tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, ünlülerin destekleriyle geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşıldığına işaret edildi.

Kaynak: AA